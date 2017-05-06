Праздничная регистрация 17 апреля 2017 года рождения малышей, представителей нового поколения верных друзей, читателей и подписчиков «Полацкага весніка», стала хорошим подарком коллективов-юбиляров.

2017 год — особенный для коллективов редакции газеты «Полацкі веснік» и для отдела ЗАГС Полоцкого райисполкома, которые отмечают свое 100-летие.

Дружно пришла в отдел ЗАГС регистрировать рождение долгожданной дочурки молодая семья — Сергей Каширо и Екатерина Гайдай. Как признались радостные родители, в семье уже подрастает четырехлетний сын Артём, но рождение 1 апре­ля Софии сделало их еще счастливее. Это событие с готовно­стью разделяют многочисленные родственники: бабушки, тети, дяди, братья, сестры, которые рады понянчить маленькую принцессу. Регистрация Софии Сергеевны прошла в приподнятой обстановке — атмосфера располагала к общению и добрым пожеланиям юной полочанке расти здоровенькой, а ее родителям — оставаться такими же позитивными. А подписка на «Полацкі веснік» стала приятным дополнением радостных событий.

С такими знаковыми юбилеями связана жизнь нескольких поколений полочан. Да и сама работа двух коллективов проходит бок о бок. Работники ЗАГСа ведут позитивную статистику рождений, браков, юбилейных союзов, а журналисты с радостью подхватывают эстафету хорошего настроения, делясь добрыми новостями на страницах газеты. От бдительного ока государственных регистраторов, конечно, не укрылся сотый день рождения «Полацкага весніка».

Особая дата — важное событие, которое захотелось отметить совместным добрым делом на благо юбиляров и полочан.

А именно — подарить подписку на ближайшие месяцы счастливым родителям, которые пришли 17 апреля регистрировать рождение ребенка в день рождения газеты.

Праздничная регистрация 17 апреля 2017 года рождения малышей, представителей нового поколения верных друзей, читателей и подписчиков «Полацкага весніка», стала хорошим подарком коллективов-юбиляров.

Первым участником праздничной акции стал полочанин Сергей Суша. 11 апреля в семье случилось прибавление — родился второй сынок, которого назвали Мирослав. Уже с утра 17 апреля папа поспешил в отдел ЗАГС за первым в жизни сына документом. Вручая свидетельство о рождении, главный специалист отдела ЗАГС Полоцкого райисполкома Галина Петрова пожелала родителям и маленькому Мирославу здоровья и вручила подарочный сертификат на подписку на «Полацкі веснік» на ближайшие месяцы. Счастливый папа поблагодарил за такой приятный сюрприз, пообещав, что с удовольствием вместе с женой Любовью будут через газету следить за жизнью Полотчины, города и родного микрорайона «Аэропорт».