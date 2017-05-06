Николай Ильюшёнок, директор Республиканского унитарного полиграфического предприятия «Наследие Ф.Скорины» удостоен почетного звания «Человек года Витебщины»

Николай Ильюшёнок, директор Республиканского унитарного полиграфического предприятия «Наследие Ф.Скорины» удостоен почетного звания «Человек года Витебщины» по итогам работы за 2016 год. Правда, сам Николай Сергеевич уверен, что справедливо считать, что это звание присуждено не персонально ему, а всему коллективу полоцких полиграфистов…

— Это наш общий успех. Что руководитель без коллектива? Я так и сказал нашим работникам: «Я вас поздравляю, вы — люди Витебщины!», — в нашей беседе с Николаем Ильюшёнком, которая состоялась накануне Дня печати — профессионального праздника работников РУПП «Наследие Ф.Скорины», мы много говорили и о коллективе, и о слагаемых успеха, и о перспективах предприятия, и о будущем печатного слова… Но какая бы тема ни звучала — Николай Сергеевич неизменно с особой теплотой отзывался о людях, которые были рядом в тот или иной период его биографии. Сама же биография вкратце такова. Родился и вырос в Борисовском районе. Поступил на исторический факультет Белорусского госуниверситета — история, особенно древняя, с ее тайнами и загадками, со школьной скамьи влекла Николая, который профессию выбирал сердцем. После второго курса был призван в армию, отслужил. Будучи студентом, женился на своей однокурснице.

Работал преподавателем, заместителем директора училища, позже трудился в госаппарате — сначала на Браславщине, затем в Полоцке, стаж госслужбы — 15 лет. Закончил Академию управления при Президенте Республики Беларусь по специальности «Управ­ление персоналом». Вместе с супругой Галиной Анатольевной воспитали сына Илью, который делом своей жизни избрал биологию. А шесть лет тому назад Николай Ильюшёнок возглавил полоцкую типографию — именно так с давних пор и до сегодняшних дней полочане по-свойски называют РУПП «Наследие Ф.Скорины». А «наследники» и не в обиде, так как понимают значимость традиций и со всем уважением относятся к истории и к делу знаменитого полоцкого первопечатника, имя которого носит их предприятие.В кабинете директора, аккурат за спиной руководителя, висит портрет Франциска Скорины.

Не то изображение с известной гравюры, а иное, на котором наш славный полочанин такой земной и вдохновленный. И с таким же вдохновением сегодня трудятся его последователи-печатники.— Мы в постоянном движении — реализуем какие-то проекты, планируем работу на перспективу, — рассказывает директор. — За последние несколько лет заметно поменялась структура товарной продукции. С приобретением в 2012 году второй машины флексопечати открылись новые горизонты. Начали работать с пленкой, производить упаковку для молочной продукции, которая в настоящее время занимает значительную часть в общих объемах. Вплотную подошли к очередному этапу модернизации, будем покупать еще одну, более современную машину для флексопечати, чтобы повысить производительность и качество продукции. Одновременно решаем несколько задач: готовим помещение, обучаем специалистов, формируем пакет заказов.

«Какой опыт, какая наука, полученные за прожитые годы, оказались наиболее востребованы и ценны? На каждом этапе пополнял свой жизненный багаж. Школа советских общест­венных организаций — пионерской, комсомольской, профсоюзной, а также служба в армии дали хорошую закалку и умение работать с людьми. И в формировании главного ориентира, по которому и сегодня сверяю свои дела и поступки, определяющую роль сыграл пример армейских командиров, настоящих офицеров, ко­торые были требовательными, но неизменно уважительно относились к каждому…».

На РУПП «Наследие Ф.Ско­рины» практически нет текучки кадров. Обновление коллектива идет естественным путем, кто-то уходит на пенсию, приходит молодежь. Здесь рады тем, у кого есть желание трудиться, развиваться, осваивать новые знания и умения, у кого есть интересные идеи и подходы к работе. По словам Николая Ильюшёнка, это люди с душой полиграфиста, у них есть призвание — особый дар, особое восприятие, понимание тех тонких процессов, в результате которого рождается новое изображение, которое всегда есть маленькое чудо, независимо от того, сотворил его художник или полиграфист.

В коллективе есть костяк сильнейших специалистов. В их числе специалисты с большим стажем и опытом работы — главный бухгалтер Тамара Хахель, начальник ПТО Наталья Спиридёнок, ведущий инженер-технолог Елена Харашкевич, ведущий инженер-технолог Евгения Морозова, экономист Татьяна Осипова. Настоящие «аксакалы полиграфии» — печатники плоской печати Пётр Насухо и Василий Судаков, контролер полуфабрикатов и готовой продукции и печатник плоской печати Татьяна Судакова, в прошлом линотипист, в настоящем — продавец магазина предприятия Марина Кривенок. Более двадцати лет работают на предприятии наладчик полиграфического оборудования Владимир Кустов, оператор выводных устройств Александр Малов, переплетчик Татьяна Кушниренко, электромеханик Юрий Каленик.

«И работа с молодежью — важнейшее направление деятельности», — отмечает руководитель и называет молодых представителей дружной семьи полоцких полиграфистов, которые уже сегодня ответственно справляются с по­ставленными задачами и умеют находить креативные решения. Это инженер-технолог Ирина Дюшко, инженер-конст­руктор-дизайнер Светлана Пугачёва и техник-программист Диана Ларченко. Старательно нарабатывают профессионализм печатники флексографской печати: Андрей Кожан, Александр Петлицкий, Павел Вальшонок, Александр Тюпкин.

С интересом осваивают эту специальность и Кирилл Глинников с Евгением Гуковым.«Люди — основа всему, — уверен Николай Ильюшёнок. — И самая большая ценность нашего предприятия — это кадры». Каждого из пятидесяти работников директор знает по имени отчеству, результатам труда, а большинство — и по вехам биографии, чертам характера, способностям и интересам. Кстати, сам Николай Сергеевич тоже находит время для хобби. Он — увлеченный коллекционер, и предмет его коллекции — глиняные плакетки: памятные или декоративные медали, которые приобретаются в качестве сувениров или даже украшения интерьера. У Николая Сергеевича более 900 плакеток, и каждая из них — это особые воспоминания, события и даже истории……Жизненные пути непредсказуемы, но, наверно, ничего не происходит случайно.

И судьба, приведя Николая Ильюшёнка в отрасль, совершенно отличную от когда-то им избранной, позаботилась о том, чтобы его «полиграфическая веха» тоже была пронизана духом истории. И не мудрено, что руководитель РУПП «Наследие Ф.Скорины» и весь его коллектив с особыми чувствами готовятся к предстоящему грандиозному для Полотчины событию — проведению республиканского праздника, посвященного Дню белорусской письменности и 500-летию белорусского книгопечатания, которые объединяют не только «наследников Скорины», но и всех нас. Сделать предстоит еще многое. А вот для корпоративных поздравлений — уже самое время! В канун Дня печати Николай Ильюшёнок желает всем работникам, ветеранам предприятия и их коллегам здоровья, процветания, счастья, чтобы все получалось на работе и дома, и чтобы жизнь была наполнена светом и радостью.