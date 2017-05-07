День Победы — самый главный праздник для ветеранов войны, встречавших весну 45-го года. Помнят о ней уже немногие, и среди них — участник Великой Отече­ственной войны Владимир Герасимович Зюзелев.

День Победы — самый главный праздник для ветеранов войны, встречавших весну 45-го года. Помнят о ней уже немногие, и среди них — участник Великой Отече­ственной войны Владимир Герасимович Зюзелев.

Этой весной ему исполнилось 94 года, из них 72 он прожил под мирным небом, — а это самая большая радость для фронтовика.

Паренек из д.Шилы Домниковского сельсовета Полоцкого района до войны закончил ФЗО в г.Витебске, затем молодого строителя по­слали работать в село Чабаркуль Челябинской области, где его и застала война. В 1942 году Владимира призвали на фронт, записался добровольцем в Сибир­ско-Уральскую Армию, которая отправлялась на защиту Москвы. В начале 1943 года он был переведен на Белорусский фронт — в артиллерийский батальон 4 танковой армии, который дошел до Гомеля, а затем — на Уфимский фронт в составе артиллерийского батальона Унечинского мотострелкового полка. Молодой артиллерист, который считался лучшим заряжающим, участвовал в Орлов­ско-Кур­ской операции, где, как вспоминает ветеран, шли в рукопашную, освобождал Каменец-Подольский, Польшу, Дрезден… Что запомнилось? «Осталось в памяти, — говорит Владимир Герасимович, — как фашисты издевались над нашими людьми. Часто при­ходилось освобождать колонны мирного населения, которые они гнали в Германию…».

Радостное известие о Победе он встретил под Берлином, а затем полк отправили штурмовать Прагу. После службы в Архангельске на родину солдат-фронтовик вернулся в 1946 году, отмеченный ратными наградами: орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», Жукова, «За Победу над Германией» и другими.

Сначала 5 лет служил в милиции, участвовал в ликвидации бандитских формирований, затем работал на литейно-механиче­ском заводе слесарем, а с 1961 года до ухода на заслуженный отдых — слесарем на Полоцком авторемонтном заводе.

Вместе с женой Галиной Иосифовной (уже ее рядом нет) они вырастили и воспитали троих детей — сыновей Валерия и Александра и дочь Людмилу. Радость ветерана — 7 внуков, 6 правнуков, которые его любят и навещают. Да и сам он, еще несколько лет назад и по грибам-ягодам ходить любил, и на рыбалку вместе с сыном Валерием, который живет рядом, в Полоцке, часто выезжал. Есть что вспомнить хорошее, которого было так много в мирной жизни. «Я хочу пожелать нашей молодежи, — говорит Владимир Герасимович, — чтобы никогда не видели войны и берегли мир».