День Победы — самый главный праздник для ветеранов войны, встречавших весну 45-го года. Помнят о ней уже немногие, и среди них — участник Великой Отечественной войны Владимир Герасимович Зюзелев.
День Победы — самый главный праздник для ветеранов войны, встречавших весну 45-го года. Помнят о ней уже немногие, и среди них — участник Великой Отечественной войны Владимир Герасимович Зюзелев.
Этой весной ему исполнилось 94 года, из них 72 он прожил под мирным небом, — а это самая большая радость для фронтовика.
Паренек из д.Шилы Домниковского сельсовета Полоцкого района до войны закончил ФЗО в г.Витебске, затем молодого строителя послали работать в село Чабаркуль Челябинской области, где его и застала война. В 1942 году Владимира призвали на фронт, записался добровольцем в Сибирско-Уральскую Армию, которая отправлялась на защиту Москвы. В начале 1943 года он был переведен на Белорусский фронт — в артиллерийский батальон 4 танковой армии, который дошел до Гомеля, а затем — на Уфимский фронт в составе артиллерийского батальона Унечинского мотострелкового полка. Молодой артиллерист, который считался лучшим заряжающим, участвовал в Орловско-Курской операции, где, как вспоминает ветеран, шли в рукопашную, освобождал Каменец-Подольский, Польшу, Дрезден… Что запомнилось? «Осталось в памяти, — говорит Владимир Герасимович, — как фашисты издевались над нашими людьми. Часто приходилось освобождать колонны мирного населения, которые они гнали в Германию…».
Радостное известие о Победе он встретил под Берлином, а затем полк отправили штурмовать Прагу. После службы в Архангельске на родину солдат-фронтовик вернулся в 1946 году, отмеченный ратными наградами: орденом Славы III степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», Жукова, «За Победу над Германией» и другими.
Сначала 5 лет служил в милиции, участвовал в ликвидации бандитских формирований, затем работал на литейно-механическом заводе слесарем, а с 1961 года до ухода на заслуженный отдых — слесарем на Полоцком авторемонтном заводе.
Вместе с женой Галиной Иосифовной (уже ее рядом нет) они вырастили и воспитали троих детей — сыновей Валерия и Александра и дочь Людмилу. Радость ветерана — 7 внуков, 6 правнуков, которые его любят и навещают. Да и сам он, еще несколько лет назад и по грибам-ягодам ходить любил, и на рыбалку вместе с сыном Валерием, который живет рядом, в Полоцке, часто выезжал. Есть что вспомнить хорошее, которого было так много в мирной жизни. «Я хочу пожелать нашей молодежи, — говорит Владимир Герасимович, — чтобы никогда не видели войны и берегли мир».