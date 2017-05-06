Полюбившийся полочанам цикл уличных мероприятий «Стихи над городом» продолжится и в этом году на площадке у памятного знака «Географический центр Европы»

Полюбившийся жителям города цикл уличных мероприятий «Стихи над городом», организованный Районной центральной библиотекой

им. Ф.Скорины, продолжится и в этом году на площадке у памятного знака «Географический центр Европы».

Отдел библиотечного маркетинга приглашает всех желающих 6 мая в 11.00 на открытие поэтического open-air’а «Стихи над городом», посвященного Дню Победы.

Ветераны Великой Отечественной войны, узники фашистских концлагерей и жители города смогут насладиться литературно-музыкальной композицией «Эхо войны и память сердца». В программе примут участие военнослужащие 377 гвардейского зенитного ракетного полка, учащиеся Полоцкого кадетского училища, исполнители Павел Гужавин и Галина Лифанова, поэты народного литературного объединения «Полоцкая ветвь» и многие другие.

Сотрудники центральной библиотеки подготовили для всех присутствующих книжную экспозицию «Лента памяти», АгитОбзор «Роль плаката в годы Великой Отечественной войны», демонстрационную карту города с изображениями полочан — Героев Советского Союза, а также будут раздавать поздравления в форме «Письма надежды». В завершение программы планируется провести ставшую традиционной акцию «Журавли нашей памяти» и запустить в чистое мирное небо воздушные шары.