Полочанка Александра Шлюбская отметила 100-летие

— Секрет в чем? Не знаю… У Бога надо спрашивать, — рассуждает полоцкая долгожительница Александра Шлюбская, которой сегодня исполнилось 100 лет. Жизнь ее далеко не всегда радовала, но Александра Егоровна справилась со всеми напастями и стала примером для новых поколений.

…Родилась именинница 5 мая 1917 года в Солоникском сельсовете. Вышла замуж в 1938 году, построили дом — жить бы да радоваться… Мужа расстреляли фашисты.



Сама Александра попала в фашистский концлагерь на территории Германии, прошла и голод, и холод, и позор. Но уцелела и вернулась. За весь свой век самой большой радостью называет освобождение в сорок пятом году.



И оно стало началом других счастливых событий. Когда Александра Егоровна вернулась на Полотчину, встретила молодого человека из соседней деревни. Вместе они прожили 46 лет, вырастили двух дочерей. «Дни были радостные, жизнь дружная, семья сплоченная», — рассказывает юбилярша. И сегодня родные — дети, четверо внуков и пятеро правнуков не бросают, заботятся о своей маме и бабушке.

Александра Шлюбская до последнего времени сама готовила, по дому хлопотала, за любимицей кошкой ухаживала. Да и сейчас бы справлялась — да зрение подвело. Так что ее дочь Екатерина Владимировна уверена, что секрет долгой жизни «в здоровом образе жизни и по­стоянном труде».

Александра Егоровна больше тридцати лет отработала в автопарке №2 г.Полоцка, сначала кондуктором, потом диспетчером. Не счесть благодарностей и поощрений, занесений на Доску Почета… И на родном предприятии заслуженного ветерана помнят, поздравляют со всеми праздниками.

Вот и сегодня юбиляршу спешат навестить ответственный за идеологическую работу Борис Вайсман, председатель ветеранской организации Георгий Костецкий и секретарь «первички» ОО «БРСМ» Надежда Отвалко. На память от представителей филиала «Автопарк №2 г.Полоцка» Александре Егоровне останутся цветы и ценный подарок. А главное, множество теплых и искренних поздравлений!

Ну а сама Александра Шлюбская в день своего столетия и в канун праздника Великой Победы пожелала бы полочанам только здоровья и мирной жизни: «Больше ничего и не надо — жить мирно и любить, уважать друг друга!».