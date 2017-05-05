С 6 по 9 мая в Полоцком районе состоятся районные патриотические акции «Автобус Победы» и «И пламя не гаснет живое».

С 6 по 9 мая в Полоцком районе состоятся районные патриотические акции «Автобус Победы» и «И пламя не гаснет живое».

Акции организуются Полоцким райисполкомом, сельскими исполнительными комитетами, районной организацией ОО «БРСМ». В эти дни благоустраиваются воинские захоронения, брат­ские могилы, памятники, памятные знаки. 6 мая пройдет акция «Автобус Победы» с посещением ветеранов; 9 мая с 11.00 до 12.00 состоится акция «И пламя не гаснет живое», возле воинских захоронений пройдут «Вахта памяти», уроки мужества, митинги, литературно-музыкальные композиции, возложение венков и цветов; в 12.00 — минута молчания, в ходе которой повсеместно зажгутся свечи Памяти.

На территориях 14 сельсоветов Полоцкого района будут курсировать празднично украшенные «Автобусы Победы», пассажирами которых станут председатели сельских исполнительных комитетов, представители РО ОО «БРСМ», пионерской организации, Полоцкой районной организации Белорусского общественного объединения ветеранов, культуры, предприятий агропромышленного комплекса, средств массовой информации, руководители профсоюзных комитетов агропромышленного комплекса и др.

Участники акции отдадут дань памяти павшим в жестокие военные годы и совершившим ратный подвиг во имя Родины, прикрепят ленты Памяти на местах боевой славы, поздравят ветеранов Великой Отечественной войны с Днем Победы.