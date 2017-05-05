6 мая Православная церковь чтит память святого Георгия Победоносца, небесного покровителя христолю­бивого воин­ства.

Завтра, 6 мая, Православная церковь чтит память святого Георгия Победоносца, небесного покровителя христолю­бивого воин­ства.

Великомученик Георгий жил в ІІІ веке и был сыном богатых и благочестивых родителей. Родился он в городе Бейруте у подножия Ливанских гор.

Поступив на военную службу, Георгий выделялся среди прочих воинов своим умом, храбростью, физической силой, воинской осанкой и красотой. Достигнув звания тысяченачальника, он сделался любимцем римского императора Диолектиана. Услышав о гонении на христиан, вое­начальник Георгий раздал свое имущество бедным, отпустил на волю рабов, после чего явился к Диолектиану и, объявив себя христианином, обличил его в жестокости и несправедливости.

После безрезультатных уговоров отречься от Христа, император приказал подвергнуть святого различным мучениям. Георгий все терпеливо переносил. Тогда император приказал отрубить ему мечом голову. Кончина великомученика произошла в Никомидии в 303 или 304 году. За мужество и за духовную победу над мучителями святого Георгия стали называть Победоносцем.

На иконах великомученик Георгий изображается сидящим на белом коне и поражающим копьем змея. Это изображение основано на предании и относится к посмертным чудесам святого. Рассказывают, что недалеко от места, где родился Георгий, в городе Бейруте в озере жил змей. Суеверные жители для утоления ярости змея по жребию отдавали ему на съедение юношу или девушку. Однажды жребий пал на дочь правителя той местности. Ее отвели к берегу озера и привязали, где она в ужасе стала ожидать появления чудовища. Но появился на белом коне светлый юноша, который копьем поразил змея и спас девицу. Этим чудесным избавлением от чудовища Георгий Победоносец обратил ко Христу жителей той страны, которые до этого были язычниками.

Можно предположить, что явление святого Георгия на коне для защиты жителей от змея, а также описанное в житии чудесное оживление единственного вола у земледельца послужили поводом к почитанию святого Георгия как покровителя скотоводства и защитника от хищных зверей. Изображение Георгия Победоносца верхом на коне, с копьем, пронзающим дракона, символизирует также победу над диаволом — «древним змием».

В дореволюционное время в день памяти святого Георгия Победоносца жители деревень в первый раз после холодной зимы выгоняли скот на пастбище, совершив молебен святому великомученику с окроплением домов и животных святой водой. День великомученика Георгия в народе еще называют «Юрьев день».

Почитают святого Георгия Победоносца и в Беларуси. 3 июля 1999 года в городе Бобруйске был открыт памятник воинам-освободителям. В центре скульптурной композиции — фигура святого Георгия Победоносца, который, облаченный в форму советского солдата, пронзает змея-аспида, символизирующего фашистскую свастику.

В Полоцкой епархии есть восемь храмов, освященных в честь святого Георгия Победоносца (г.п.Боровуха, г.п.Друя, г.п.Освея, г.п.Подсвилье, д.Ситцы, д.Перебродье, д.Тумиловичи, д.Домашковичи). А в Спасо-Евфросиниевском монастыре находится икона с частицей мощей великомученика Георгия Победоносца.

Протоиерей Александр ШАХОВИЧ,

священнослужитель

Полоцкой епархии.