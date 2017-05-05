Пока хозяин спал

Давно доказан факт, что большинство всех преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Вот и наш герой Г. совершил преступление, будучи «под градусом».

После совместного распития крепких алкогольных напитков в доме потерпевшего, он воспользовался тем, что хозяин спит непробудным сном, и похитил у того 60 рублей, которые потратил по своему усмотрению, а именно на продукты питания и, конечно же, приобретение спиртного. Данное уголовное дело было рассмотрено судом Полоцкого района и г.Полоцка в выездном судебном заседании в Малоситнянском сельсовете, поскольку все главные действующие лица проживают в д.Малое Ситно, а также в профилактических целях. В судебном заседании Г. пытался объяснить свое поведение тем, что не может трудоустроиться, нет работы, а для того, чтобы найти работу, нужен паспорт, который он утратил и больше года не может восстановить (то у него нет денег приехать в город, то нет желания, то времени… то начинаются грибы, то ягоды, то соседям надо помочь…). Вот и получается, что к 40 годам у него нет ни работы, ни семьи, а только 3 года официального трудового стажа, отсутствие регистрации и зависимость от алкоголя.

В результате суд признал Г. виновным в тайном похищении имущества (краже) и назначил ему наказание в виде ареста сроком на 3 месяца, применив меры принудительного лечения от хронического алкоголизма по месту отбывания наказания. Поэтому в ближайшее время у Г. появится время обдумать свое поведение, а также он будет обеспечен государством временным жильем.

Т.Л.ШЕБЕКО,

помощник прокурора

Полоцкого района.