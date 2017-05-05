Сделка с земельным участком

«Правда ли, что, если земельный участок был выкуплен в частную собственность по результатам аукциона, то ограничений по совершению сделок с ним до завершения строительства нет и участок можно продать, подарить несколько раз, причем даже без наличия фундамента?».

А.А.ЗУЙКО.

Как проинформировал начальник землеустроительной службы Полоцкого райисполкома А.Т.Гинтуфт, ч.6. ст.51 Кодекса Республики Беларусь о земле, действующего в настоящее время, отчуждение земельных участков, находящихся в част­ной собственности и предоставленных для строительства и (или) обслуживния капитальных строений (зданий, сооружений) запрещается, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, до получения их собственниками документов, удостоверяющих право на расположенные на этих участках капитальные строения (здания, сооружения), за исключением:

— отчуждения земельных участков областному, Мин­скому городскому, городскому (города областного, районного подчинения), районному, сельскому, поселковому исполнительному комитету в соответ­ствии с его компетенцией;

— отчуждения земельных участков с расположенными на них незавершенными законсервированными капитальными строениями.

Данная норма также установлена п.11 Указа Президента Республики Беларусь от 27 декабря 2007 года №667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков», согласно которому запрещается, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь, отчуждение (купля-продажа, мена, дарение) предоставленных в частную собственность для строительства капитальных строений (зданий, сооружений) земельных участков, передача в аренду таких земельных участ­ков, до получения их собственниками документов, удостоверяющих право на расположение на этих участках капитальных строений (зданий, сооружений), за исключением отчуждения земельных участков местными исполнительными и распорядительными органами, а также отчуждения земельных участков (передача прав и обязанностей по договорам аренды земельных участков) с расположенными на них незавершенными законсервированными капитальными строениями.

Отчуждение земельных участков и расположенных на них капитальных строений (зданий, сооружений), незавершенных законсервированных строений осуществляется одновременно, за исключением отчуждения указанных строений на снос.

Таким образом, без право­удостоверяющих документов на капитальные строения (здания, сооружения) земельные участки можно отчуждать только с расположенными на них незавершенными законсервированными капитальными строениями либо местным исполнительным и распорядительным органам. При этом следует отметить, что данное требование касается только земельных участков, предоставленных для строительства капитальных строений (зданий, сооружений).