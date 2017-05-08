В рамках проекта «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни» в яслях-саду-базовой школе №11 г.Полоцка состоялся спортивный праздник

В рамках проекта «Вовлечение сообществ в продвижение здорового образа жизни», который реализуется на Полотчине Белорусским Обществом Красного Креста при финансовой поддержке Швейцарского Красного Креста, во Всемирный день здоровья в яслях-саду-базовой школе №11 г.Полоцка состоялся спортивный праздник. Его участниками стали ветераны учреждений здравоохранения и образования, а также инициативная группа «Путь к вершине» Полоцкой районной организации БОКК.

Желание активного долголетия может так и остаться желанием, если самому не прилагать к этому никаких усилий. В этом убедились все участники Дня здоровья. Начался праздник со знакомства с залом, который появился здесь в ноябре прошлого года в рамках проекта при поддержке отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома. Директор школы Н.Ю.Сидорова, приветствуя желанных гостей, пригласила их познакомиться с тренажерами, которые помогают восстанавливать и укреплять здоровье. Подробно рассказали и продемонстрировали работу беговой дорожки, вело- и кардиотренажеров и других работники и учащиеся школы. Для занятий в тренажерном зале имеются также массажный мяч, баскетбольное кольцо, гантели, волейбольный и баскетбольный мячи, коврики, массажный обруч, скандинавские палки, разработаны памятки. Словом, приходя сюда, можно не спешить в аптеку. Как сообщила директор, тренажерный зал работает по понедельникам, средам и пятницам, сбор групп желающих — в 17.30. «Группируйтесь и присоединяйтесь!» — пригласила она ветеранов. А член инициативной группы «Путь к вершине» Татьяна Змушко продемонстрировала всем присутствующим ходьбу на скандинавских палках и рассказала о ее лечебной пользе.

А затем участников праздника ожидали состязания в спортивном зале. Ветераны разбились на две команды «Кот ученый» и «Территория здоровья», и борьба за победу началась. Различные задания — с мячом, обручами, шарами и другими предметами, которые подготовила ведущая состязаний, учитель физкультуры школы Т.В.Кудрявцева, стали для каждого настоящим испытанием. Но с каким старанием все стремились выполнить их достойно и не подвести свою команду! Вот где можно было проявить себя и почувствовать спортивный азарт! Внимательно следило и начисляло баллы командам жюри в составе и.о. председателя Полоцкой районной организации БОКК С.В.Нечаевой, и.о. заведующего отделом общественного здоровья Полоцкого ЗЦГЭ И.В.Боровковой и директора школы Н.Ю.Сидоровой. И вот все этапы позади, обе команды набрали одинаковое количество баллов, а значит, победила дружба! С.В.Нечаева тепло поздравила всех участников и вручила им памятные медали «Вместе к здоровью» и сладкие призы. А как приятно было снять усталость, угощаясь травяными чаями, приготовленными гостеприимными хозяевами, и поделиться друг с другом своими впечатлениями.

А.М.Баньковская, ветеран педагогического труда:

— Очень понравилось это спортивное мероприятие, нам приятно, что пригласили в нем поучаствовать. Я почувствовала командный дух и настоящий азарт. А вообще, как бывший учитель физкультуры, всегда стараюсь поддер­живать себя в хорошей форме.

А.А.СЕЛИВАНОВА, ветеран здравоохранения:

— Я почувствовала такой заряд молодости, бодрости, здоровья! Благодарна школе, всем организаторам этого проекта, который направлен на укрепление здоровья.