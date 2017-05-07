Gолочанка Татьяна Красько стала 200-тысячным абонентом пакета услуг «ЯСНА» РУП «Белтелеком»

200-тысячным абонентом пакета услуг «ЯСНА» РУП «Белтелеком» стала полочанка Татьяна Красько. На днях «юбилейного» абонента пригласили для чествования в Полоцкий зональный узел элект­рической связи Витебского филиала РУП «Белтелеком».

Татьяна Красько, педагог по профессии и мама двух деток, на приглашение откликнулась и пришла вместе с двухлетней дочкой Алёной и девятилетним сыном Глебом. В торжественной обстановке гостью приветствовал генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов. С поздравлениями и добрыми пожеланиями Сергей Иванович вручил Татьяне Леонидовне сертификат, подтверждающий, что она является 200-тысячным абонентом пакета услуг «ЯСНА», и дающий право на подключение пакета услуг «ЯСНА 50 плюс» с дополнительными тематиче­скими пакетами «Премиум», «На диване», «КИНОмикс», «Детский» и базового комплекса услуги «Умный дом» без взимания оплаты в течение одного года с даты подключения. Поблагодарив руководство РУП «Белтелеком» за неожиданный подарок, Татьяна Красько отметила, что услуги предприятия всегда были и будут востребованы в ее семье.

Напомним нашим читателям, что пакеты услуг линейки «ЯСНА» включают три основные услуги, необходимые современному человеку для комфорта и полноценного общения: Интернет, телефонную связь и телевидение. Чем привлекателен данный продукт? Во-первых, абоненту, его приобретающему, РУП «Белтелеком» гарантирует высокую скорость доступа в Интернет и высокое качество телевидения; во-вторых, стоимость подключения трех услуг в составе пакета дешевле, чем по отдель­ности; в-третьих, оплата всех услуг, включенных в пакет, производится на общий лицевой счет. Кроме того, «Белтелеком» предоставляет в пользование без взимания платы необходимое оборудование — модем, ТВ-приставку.

Услуга «Умный дом» — отличное предложение абонентов, заинтересованных в возможности удаленно контролировать состояние своего дома или квартиры и при этом стремящихся рационально расходовать средства. Это простое и экономичное решение, которое помогает обеспечить абонента информацией об изменении состояния отдель­ных объектов в помещениях и управление комфортом и ресурсосбережением в данных помещениях. В рамках услуги абоненту предоставляется базовый комплект оборудования, включающий в себя абонентское устройство (контроллер) и три устройства — датчик задымленности, датчик движения и датчик открытия дверей/окон, а также — дополнительное оборудование и такие устройства, как видеокамера, сирена, умная розетка, датчики температуры и влажности, датчики протечки воды. Программный продукт абонент самостоятельно скачивает из магазина приложений и устанавливает на свое мобильное устройство (ОС Android или iOS).

…Оригинальный продукт РУП «Белтелеком» — пакет услуг «ЯСНА» — продолжает завоевывать все большую популярность среди абонентов по всей стране. Присоединяйтесь!

Татьяна Красько:

— Когда родилась дочка, мы сменили жилье и надо было заново подключать Интернет — без него нынче никуда! Тем более, что супруг Михаил работает водителем-дальнобойщиком, и во время его поездок мы общаемся по «скайпу», так что скорость передачи данных в сети Интернет очень важна. Узнав о преимуществах пакета услуг «ЯСНА» от РУП «Белтелеком», сделали свой выбор в его пользу. И — неожиданно оказались 200-тысячным абонентом! Честно говоря, никогда не выигрывала никаких призов, поэтому и представить не могла, что нам вдруг улыбнется такая удача. Это событие для нас — настоящий праздник!