В деревне Щеперня Зелёнковского сельсовета открыт после реконструкции памятник в честь легендарного партизанского отряда «Неуловимые».
Мы едем в деревню Щеперня Зелёнковского сельсовета. Дорога идет через густой лес. Невольно представилось, как более семи десятилетий назад в этих местах народные мстители вели партизанскую войну, защищая родной край от ненавистного врага…
Именно в эти места весной 1942 года по заданию органов Народного комиссариата государственной безопасности прибыл отряд «Неуловимые». 28 дубков и одна березка, посаженные когда-то в честь бойцов отряда и их медсестры, выросли за много лет в высокие, мощные деревья. Сегодня они напоминают о подвиге, о людях, которых давно с нами нет, но светлую память о которых хранят благодарные потомки.
Солнечный майский день. Легкий ветерок колышет молодую листву и полотнище на обновленном памятнике, установленном в честь доблестных защитников Родины. К месту проведения митинга пришли и приехали представители районной и сельской власти, продолжатели традиций органов госбезопасности, местные жители, ветераны, молодежь, представители общественности.
Председатель Зелёнковского сельского исполнительного комитета Алла Лапанович, второй секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Яна Лапанович, председатель офицерского собрания управления Комитета государственной безопасности по Витебской области, полковник Владислав Кунцевич, председатель Полоцкого отделения Белорусского объединения ветеранов комитета госбезопасности «Честь», капитан 3-го ранга Олег Юдаев, ветеран Великой Отечественной войны Роман Прибыщук говорили о подвиге народных мстителей, вспоминая историю всенародной войны. Легендарные партизанские командиры Михаил Прудников и Анатолий Морозов, комиссар Борис Глезин, командир разведывательно-подрывной группы Михаил Скрябин… Эти имена на Полотчине помнят с благодарностью, преклоняясь перед беспримерным подвигом людей, внесших неоценимый вклад в развитие и организацию партизанского движения.
Среди выступавших был и непосредственный участник боевых действий, ветеран Великой Отечественной войны, подрывник бригады «Неуловимые» Макар Фёдорович Богданов. Он рассказал о том, как разворачивались события военного лихолетья, как, поднявшись на народную борьбу, местные жители противостояли фашистской военной машине и как выходили победителями из, казалось бы, безнадежных ситуаций.
Вдохновенно и трогательно прозвучали стихи, прочитанные учащимися Зелёнковской ДС-СШ имени Т.С.Мариненко. В голубое мирное небо, будто символ мечты, как легкие облака, улетели белые воздушные шары.
Скорбной Минутой молчания почтили присутствующие память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом, и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Также была зажжена символическая Свеча памяти. Будто искра Вечного огня, будто свет благодарной памяти трепетал на ветру ее огонек. В исполнении солиста Анатолия Пащенко прозвучала песня из кинофильма «Офицеры».
…К подножию памятника легли цветы и венки — от коллективов и организаций Полотчины, от тех, кто помнит и чтит подвиг отцов и дедов. И замерли офицеры, отдавая честь героям, чью эстафету, гордо и достойно, они несут сегодня, защищая мир и спокойствие родной страны и ее граждан.