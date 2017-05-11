В деревне Щеперня Зелёнковского сельсовета открыт после реконструкции памятник в честь легендарного партизанского отряда «Неуловимые».

Мы едем в деревню Щеперня Зелёнковского сельсовета. Дорога идет через густой лес. Невольно представилось, как более семи десятилетий назад в этих местах народные мстители вели партизанскую войну, защищая родной край от ненавистного врага…

Именно в эти места весной 1942 года по заданию органов Народного комиссариата государ­ственной безопасности прибыл отряд «Неуловимые». 28 дубков и одна березка, посаженные когда-то в честь бойцов отряда и их медсе­стры, выросли за много лет в высокие, мощные деревья. Сегодня они напоминают о подвиге, о людях, которых давно с нами нет, но светлую память о которых хранят благодарные потомки.



Солнечный майский день. Легкий ветерок колышет молодую листву и полотнище на обновленном памятнике, установленном в честь доблестных защитников Родины. К месту проведения митинга пришли и приехали представители районной и сельской власти, продолжатели традиций органов госбезопасности, местные жители, ветераны, молодежь, представители общественности.



Председатель Зелёнковского сельского исполнительного комитета Алла Лапанович, второй секретарь районного комитета ОО «БРСМ» Яна Лапанович, председатель офицерского со­брания управления Комитета государственной безопасности по Витебской области, полковник Владислав Кунцевич, председатель Полоцкого отделения Белорусского объединения ветеранов комитета госбезопасности «Честь», капитан 3-го ранга Олег Юдаев, ветеран Великой Отече­ственной войны Роман Прибыщук говорили о подвиге народных мстителей, вспоминая историю всенародной войны. Легендарные партизанские командиры Михаил Прудников и Анатолий Морозов, комиссар Борис Глезин, командир разведывательно-подрывной группы Михаил Скрябин… Эти имена на Полотчине помнят с благодарностью, преклоняясь перед беспримерным подвигом людей, внесших неоценимый вклад в развитие и организацию партизанского движения.



Среди выступавших был и непосредственный участник боевых действий, ветеран Великой Отечественной войны, подрывник бригады «Неуловимые» Макар Фёдорович Богданов. Он рассказал о том, как разворачивались события военного лихолетья, как, поднявшись на народную борьбу, местные жители противостояли фашистской военной машине и как выходили победителями из, казалось бы, безнадежных ситуаций.



Вдохновенно и трогательно прозвучали стихи, прочитанные учащимися Зелёнковской ДС-СШ имени Т.С.Мариненко. В голубое мирное небо, будто символ мечты, как легкие облака, улетели белые воздушные шары.

Скорбной Минутой молчания почтили присутствующие память о тех, кто отдал свои жизни в борьбе с фашизмом, и тех, кто не дожил до сегодняшнего дня. Также была зажжена символическая Свеча памяти. Будто искра Вечного огня, будто свет благо­дарной памяти трепетал на ветру ее огонек. В исполнении солиста Анатолия Пащенко прозвучала песня из кинофильма «Офицеры».



…К подножию памятника легли цветы и венки — от коллективов и организаций Полотчины, от тех, кто помнит и чтит подвиг отцов и дедов. И замерли офицеры, отдавая честь героям, чью эстафету, гордо и достойно, они несут сегодня, защищая мир и спокойствие родной страны и ее граждан.