Журналисты «Полацкага весніка» приняли участие в XXI Международной выставке «СМИ в Беларуси»

Журналистика живет не только в цифрах и фактах, на пленке и бумаге, типографских оттисках и виртуальном пространстве. Главное — в сердцах преданных любимому делу профессионалов и, конечно, заинтересованных читателей, зрителей, слушателей.

Увидеть поистине уникальный медиамасштаб в яркой миниатюре можно было под куполом столичного национального выставочного центра «БелЭкспо». Здесь с 3 по 6 мая проходила XXI Международная выставка «СМИ в Беларуси», на которой были ведущие средства массовой информации нашей страны и зарубежья.

На протяжении нескольких дней о своей работе рассказывали и показывали команды белорусских телеканалов, радиостанций, издательских домов, информационных агентств, региональных средств массовой информации. На стенде средств массовой информации Витеб­ской области была представлена и наша газета-юбиляр «Полацкі веснік». На площадке работали сотрудники редакции газеты Елена Каленик, Оксана Шуй­ская, Светлана Чарковская, Илья Шведко.

Подготовленные презентации, творческие акции, проекты и мастер-классы, посвященные вековому юбилею полоцкой газеты и 500-летию белорусского книгопечатания, на протяжении двух дней привлекали многочисленных коллег по творческому цеху, гостей и участников форума. Журналисты не только рассказали об особенностях газетной кухни, но и в режиме онлайн показали, как издание готовится к печати.



Срочно в номер!

Хотя только нам ведомо, как непросто было за считанные минуты собрать нужный материал, сделать удачные кадры, не упустить событие. Плечом к плечу с многочисленными коллегами по перу и фотокорреспондентами наша команда держала руку на пульсе такого важного события. Приветственный адрес от Президента Республики Беларусь зачитал заместитель Премьер-министра Василий Жарко. Министр информации Лилия Ананич, в свою очередь, отметила, что в Беларуси сформировалось полноценное и открытое медийное пространство. Моменты торжественного открытия XXI Международной выставки «СМИ в Беларуси» запечатлела и наша камера. И уже через несколько минут снимок с главной сцены появился на полосе подарочного спецвыпуска «Полацкага весніка», который вскоре подписал в печать почетный гость нашей площадки, заместитель Премьер-министра Василий Жарко. Номер сдан вовремя, а наша работа продолжалась.



Газета на все сто!

Первый день презентации площадки «Полацкага весніка» был посвящен нашему славному земляку, первопечатнику Франциску Скорине. Посетители с удовольствием получали именные грамоты с наказом беречь и уважать печатное слово. Охотно задерживались гости у стенда с газетой «Полацкі веснік». Через секунду наше издание оказывалась у верного поклонника печатного слова.

Немало оказалось и желающих пополнить личные коллекции флажками с праздничным логотипом газеты «Полацкі веснік». Правда, с одним условием: нужно было оставить теплое пожелание в специальной книге поздравлений, поучаствовать в интерактивных викторинах. Особенно приятно было встречать земляков, которые брали на память знакомую газету, щедро делясь хорошими пожеланиями.Работа кипела! Коллеги из других СМИ также не сидели, сложа руки, завлекая интерактивами, фотоконкурсами, ростовыми куклами, розыгрышами, кастингами, ароматными пирогами, мастер-классами, акциями, презентациями. Многочисленные компании веселых артистов также подарили улыбки пришедшей публике!



Поздравить и спеть

На второй день на нашей площадке развернулась творческая мастерская. Любой желающий мог принять участие в акции «Поздравь любимую газету» и своими руками изготовить сувенирную открытку. Одними из первых участников стали почетные гости из Китая. Не передать, с каким трепетом и восторгом они создавали свои работы! А потом бережно прижимали их к сердцу.

Листочек с поздравлением с китайскими иероглифами украсил и наше Дерево пожеланий, которое в тот день приобрело особый интернациональный колорит. А в творческой мастерской во­всю кипела работа. Оригинальные заготовки, подготовленные другом нашей редакции Людмилой Сычовой, вдохновляли на создание настоящих шедевров! Как иначе — ведь общую творческую атмосферу дополняли звуки гитары. Знакомые и любимые песни в исполнении нашего Ильи Шведко стали украшением шумного и яркого медийного форума. …У каждой редакции СМИ свои профессиональные секреты. Но общее, думаю, одно: для своего читателя или зрителя нужно быть близким, доступным, интересным, душевным и по­нятным.

Выставка «СМИ в Беларуси» — это еще и площадка для обсуждения актуальных проблем журналистики и общества в целом, в которой приняли участие сотни экспертов и аналитиков. На заседаниях и круглых столах говорили об ответственности и профес­сионализме журналиста, а также о безопасности информацион­ного пространства.

Традиционно в рамках форума состоялось награждение победителей конкурса «Золотое перо». Награду от Белорусского союза журналистов за весомый вклад в развитие региональных СМИ редактору отдела экономики редакции газеты «Полацкі веснік» Оксане Шуйской вручил заместитель главного редактора — начальник управления интернет-проектов редакции «Советской Белоруссии» Дмитрий Партон.