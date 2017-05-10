По совести

Возбуждено очередное уголовное дело по факту хищения забытого имущества: находясь в ТЦ «Манеж», женщина «подо­брала» забытый на скамеечке возле одного из торговых мест мобильный телефон.

Женщина вину не признала, хотя запись камеры видео­наблюдения зафиксировала не только сам факт похищения телефона, но и эмоции «похитительницы»: сев на скамеечку, она поло­жила рядом с собой шапочку, а когда поднялась со скамейки вместе с шапочкой, телефона уже на прежнем месте

не было.

Объясняя причину своего по­ступка, женщина заявила, что забрала телефон для возврата владельцу, сим-карту извлекла, чтобы не потерял ребенок, который за­хотел поиграть с чужим телефоном, вернуть телефон не успела, так как выехала на работу за пределы Республики

Беларусь.

В подобные объяснения можно было бы поверить, если бы спустя некоторое время в том же ТЦ «Манеж» не произошла другая история. Старшеклассница забыла в туалетной комнате торгового центра «Apple iPhone 6». Буквально через пару минут вернувшись в санитарный блок, девушка на месте телефона не обнаружила. Но все-таки дорогой во всех смыслах этого слова телефон возвратился к владелице. Вернула его женщина, которая нашла его на остановке общественного транспорта. Телефон был разряжен. Придя домой, женщина обратилась за помощью к дочери, которая нашла подходящее зарядное устройство и зарядила телефон, затем нашла номер владелицы, договорилась о встрече и вернула телефон.

Оказывается, когда поступками руководит совесть, а не жадность, ничего невозможного нет.

А в отношении неустановленного похитителя, переместившего телефон из ТЦ «Манеж» на остановку, возбуждено уголовное дело.

Е.ГРИШАЕВА, заместитель

прокурора Полоцкого района.