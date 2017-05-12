В столовой «Чабор»ОАО «Полоцк-торг» прошли дни тематической кухни, посвященные Дню Победы

День Победы — праздник общенародный. И люди творческие могут внести праздничную нотку в свой труд, в какой бы сфере ни работали. Именно такой неравнодушный коллектив трудится в столовой «Чабор» ОАО «Полоцк-торг».

В этом хорошо известном многим полочанам объекте общественного питания 4-5 мая прошли дни тематической кухни, посвященные Дню Победы. Работники столовой во главе с заведующим производством Ириной Алексеёнок, вдохновившись предстоящим событием, предложили посетителям оригинальное меню под названием «Победа в сердце каждого».



Проявив свой высокий профессионализм, повара приготовили разнообразные блюда, названия и рецептура которых напоминали о былых военных, послевоенных и армейских буднях. Щи «Солдатские», суп полевой, походная каша и гречневая, салаты «Победа», «Армейский», «Сталинградский», картофель, тушенный по-солдатски, деруны, липовый чай и кисель из клюквенного припаса — все это можно было отведать в те особенные дни. И обстановку в столовой специалисты общепита постарались создать соответствующую.



Привлекли родных и знакомых, чтобы собрать фотоматериал для памятного стенда. Предложили всем желающим принести фотографии близких, сражавшихся за Родину в годы Великой Отечественной войны. Соорудили солдатскую палатку, в которой нашлось место столику и березовым чурочкам, разместились армейские атрибуты — походный котелок, фляжка, каска. Глядя на пламя зажженной свечи, многие проникались воспоминаниями о тех, кто пережил столько лишений и горя в военное лихолетье и умел искренне радоваться самым незатейливым вещам, ценить хлеб, дружбу и родную землю-кормилицу…



Работники столовой встречали посетителей в гимнастерках и пилотках. А каждый столик украшала композиция с живыми майскими цветами — нарциссами и тюльпанчиками. Такое гостеприимство и душевное отношение к празднику, конечно, находили отклик в сердцах полочан и гостей города. И в адрес коллектива столовой «Чабор» звучали благодарности — за вкусный обед, за творчество и чудесную атмосферу.