16 мая с 11.00 до 12.00 по телефону 8(017) 229-79-00 «Прямую линию» проведет начальник Главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Викторович СКРИННИКОВ.

Уважаемые налогоплательщики!

16 мая 2017 года с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 229-79-00 состоится «Прямая линия» по теме «Практические аспекты исчисления НДС в 2017 году. Методология составления и направления ЭСЧФ».

На ваши вопросы ответит начальник Главного управления методологии налогообложения организаций Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь Игорь Викторович СКРИННИКОВ.

Вопросы по теме «Прямой линии» также можно направить на электронный адрес: nalogbel@mail.ru, сделав пометку «Прямая линия».

Наиболее интересные, часто задаваемые вопросы и ответы на них, будут опубликованы на страницах ближайших номеров журнала «Налоги Беларуси».

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