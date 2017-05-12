Поздравление полоцкой власти с Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь

Уважаемые жители Полоцка и Полоцкого района!

Поздравляем вас c Днем Государственного герба Республики Беларусь и Государственного флага Республики Беларусь!

В этот день мы с особенной полнотой ощущаем себя гражданами великой страны и испытываем чувство законной гордости за ее славную многовековую историю.

Государственные герб и флаг — это главные символы нашего государства, олицетворяющие свободу и независимость Республики Беларусь, вдохновляющие на выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения. В этих символах сосредоточены нравственные идеалы и духовные ценности, традиции и современность, связь поколений белорусского народа.

В этот праздничный день желаем всем вам и вашим близким крепкого здоровья, семейного благополучия, успехов во всех начинаниях во благо нашей родной Беларуси!

Николай ШЕВЧУК,

председатель

Полоцкого райисполкома,

член Совета Республики

Национального собрания

Республики Беларусь.

Иосиф ГРИБОВИЧ,

председатель Полоцкого

райcовета депутатов.