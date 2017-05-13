9 мая полочане разных возрастов по традиции пришли к Кургану Бессмертия, чтобы почувствовать свою причастность к чествованию поколения победителей

В семьдесят второй раз ликующий майский день возвестил нашим сердцам: «Победа!». Для тех, кто познал горечь военного лихолетья, годы мирной жизни еще более возвысили этот праздник, позволив глубже осознать, какое счастье — созидать. Для тех же, у кого никогда не горела земля под ногами, и не взрывалось осколками небо, — память о героях войны и благодарность за их подвиг уже вписаны в генетический код. Вместе с дарованным миром это наше бесценное наследство и оберег…



9 мая полочане разных возрастов по традиции пришли к Кургану Бессмертия, чтобы почувствовать свою причастность к чествованию поколения победителей, выразить восхищение их героизмом и вновь ощутить горечь утраты миллионов непрожитых жизней.

Здесь в ходе патриотической акции «И помнит мир спасенный» руководство Полоцкого района, депутаты, ветераны и молодежь, представители трудовых коллективов и общественности Полотчины собрались на митинг-реквием, посвященный 72-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Поздравления с Днем Победы, пожелания мира, добра и благополучия полочанам и гостям города адресовали председатель Полоцкого райисполкома, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Николай Шевчук, архиепископ Полоцкий и Глубок­ский Феодосий, ветеран Великой Отечественной войны Роман Прибыщук и учащийся 11 класса Полоцкого кадетского училища Артур Кобзарь. В Минуту молчания участники торжества склонили головы в память о тех, кто ценой своей жизни приближал победоносную весну.

А затем к подножию Кургана Бессмертия легли венки и цветы от благодарных потомков — в знак светлой памяти и искренней гордости за земляков, которые отважно сражались за Родину на фронтах и оккупированной территории.

Праздник памяти и праздник жизни продолжался. В натруженных руках ветеранов войны, которым посчастливилось пройти дорогой жизни до этого светлого майского дня, подобно огонькам салюта, пламенно алели подаренные им гвоздики. Сразу на нескольких импровизированных сценах звучала музыка: играл военный оркестр, полоцкие творческие коллективы и исполнители славили Победу своими талантами. На игровых площадках смеялись дети, пускаясь в разные забавы и веселые соревнования.

На фоне весеннего оживленного парка с удовольствием фотографировалась энергичная беззаботная молодежь. А на торговых рядах продавцы в гимнастерках и военных пилотках предлагали сувениры и разные вкусности. На лицах цвели улыбки, люди искренне поздравляли друг друга, желая мира и благоденствия. …Время счастливого обретения продолжается. Время тяжелых испытаний и жертв ради победы над врагом стало прош­лым. Боль и горечь, гордость и слава народа-победителя навсегда вошли в историю страны. Объединяющий и вдохновляющий майский праздник завещает нам хранить память об этом, чтить славные традиции, ценить и беречь мир и свою родную землю — словом и делом, сегодня, завтра и всегда.

Николай Шевчук: