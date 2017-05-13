В Полоцке прошел первый открытый BIKE-ROK-FEST-2017

Сотни мощных байков, улетный рок, километры отличного настроения, море позитива и драйва — все это первый открытый BIKE-ROK-FEST-2017, который прошел в молодежной столице Беларуси 5-7 мая.

В Полоцк приехали любители скорости, мотоциклов и живого рока изо всех уголков Беларуси, России и даже стран Балтии. Более 350 байкеров эти майские дни встретили на древней полоцкой земле, где их ждал незабываемый отдых. Организаторы фестиваля, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома, Полоцкий городской Дворец культуры и сообщество свободных байкеров полоцкого региона, постарались удивить полочан и гостей города множеством разноплановых и при этом очень ярких и динамичных мероприятий.



Уже вечером 5 мая был дан страт первому открытому BIKE-ROK-FEST-2017, посвященному Дню Победы. Участие в торжественном открытии принял заместитель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич.

Лишь только был поднят флаг фестиваля — начался настоящий праздник, на котором царила удивительная атмосфера. И главным здесь был его Величество рок, который объединил в тот вечер и молодежь, и людей старшего поколения. А дарили свое творчество участникам фестиваля рок-группы Полоцка и Новополоцка, студия танца «StarCity».



А следующий день фестиваля начался с мотопарада «Сохраним Победу в сердцах». Колонна байкеров отправилась почтить память тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Участники мотопарада возложили цветы к подножию Кургана Бессмертия, памятникам и обелискам, установленным в память о тех, кто сражался за Родину.



Подготовили байкеры сюрприз и для маленьких воспитанников социально-­педагогического центра Полоцкого района. Девчонки и мальчишки стали участниками акции «Байкеры—детям». На площади Свободы малышам вручили памятные подарки от сообщества свободных байкеров полоцкого региона. Как же восторженно детишки захлопали в ладоши и просто завизжали от радости, узнав, что их покатают на больших красивых мотоциклах! Радости не было предела. Наверняка, воспитанники Центра надолго запомнят встречу с байкерами.



Прошла на площади Свободы и акция «За безопасность дорожного движения» совместно с отделом ГАИ Полоцкого РОВД.



А после многочисленных акций байкеры вернулись в лагерь, где развернулся палаточный городок, работала праздничная торговля и шла подготовка к вечерним мероприятиям. И вот, когда все собрались, начался музыкальный блок «Во славу Победы», который еще раз заставил задуматься, скольких жизней стоило мирное небо и жизнь без войны…



Когда стемнело, эстафету фестиваля принял рок-концерт «Дорогу молодым», участниками которого стали не только рок-группы Полоцка и Новополоцка, но и гости из Москвы «КВЭНДИ». А остроты и драйва фестивалю добавил ведущий концерта — легенда белорусского рока, основатель фестиваля «Рок-Кола» Сергей Анищенко.



На площадке у сцены появились и укротители огня IRISAN. Файер-шоу стало самым ярким и горячим в тот вечер. Пламя в умелых руках то превращалось в несмелые огоньки, то взмывало ввысь и резко ударялось о землю, демонст­рируя силу и мощь стихии. Зрители с за­миранием сердца наблюдали, как в умелых руках играет пламя. Каждый огненный всплеск сопровождался восторженными вздохами и бурными аплодисментами.

А после восхищенных зрителей и участников фестиваля ждала зажигательная дискотека.

Завершился первый открытый BIKE-ROK-FEST-2017. Разъезжаясь по домам, участники делились впечатлениями, благодарили организаторов и высказали надежду, что вновь встретятся в Полоцке уже на втором фестивале.