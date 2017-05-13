В Полоцке прошел первый открытый BIKE-ROK-FEST-2017
Сотни мощных байков, улетный рок, километры отличного настроения, море позитива и драйва — все это первый открытый BIKE-ROK-FEST-2017, который прошел в молодежной столице Беларуси 5-7 мая.
В Полоцк приехали любители скорости, мотоциклов и живого рока изо всех уголков Беларуси, России и даже стран Балтии. Более 350 байкеров эти майские дни встретили на древней полоцкой земле, где их ждал незабываемый отдых. Организаторы фестиваля, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи Полоцкого райисполкома, Полоцкий городской Дворец культуры и сообщество свободных байкеров полоцкого региона, постарались удивить полочан и гостей города множеством разноплановых и при этом очень ярких и динамичных мероприятий.
Уже вечером 5 мая был дан страт первому открытому BIKE-ROK-FEST-2017, посвященному Дню Победы. Участие в торжественном открытии принял заместитель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич.
Лишь только был поднят флаг фестиваля — начался настоящий праздник, на котором царила удивительная атмосфера. И главным здесь был его Величество рок, который объединил в тот вечер и молодежь, и людей старшего поколения. А дарили свое творчество участникам фестиваля рок-группы Полоцка и Новополоцка, студия танца «StarCity».
А следующий день фестиваля начался с мотопарада «Сохраним Победу в сердцах». Колонна байкеров отправилась почтить память тех, кто подарил нам мирное небо над головой. Участники мотопарада возложили цветы к подножию Кургана Бессмертия, памятникам и обелискам, установленным в память о тех, кто сражался за Родину.
Подготовили байкеры сюрприз и для маленьких воспитанников социально-педагогического центра Полоцкого района. Девчонки и мальчишки стали участниками акции «Байкеры—детям». На площади Свободы малышам вручили памятные подарки от сообщества свободных байкеров полоцкого региона. Как же восторженно детишки захлопали в ладоши и просто завизжали от радости, узнав, что их покатают на больших красивых мотоциклах! Радости не было предела. Наверняка, воспитанники Центра надолго запомнят встречу с байкерами.
Прошла на площади Свободы и акция «За безопасность дорожного движения» совместно с отделом ГАИ Полоцкого РОВД.
А после многочисленных акций байкеры вернулись в лагерь, где развернулся палаточный городок, работала праздничная торговля и шла подготовка к вечерним мероприятиям. И вот, когда все собрались, начался музыкальный блок «Во славу Победы», который еще раз заставил задуматься, скольких жизней стоило мирное небо и жизнь без войны…
Когда стемнело, эстафету фестиваля принял рок-концерт «Дорогу молодым», участниками которого стали не только рок-группы Полоцка и Новополоцка, но и гости из Москвы «КВЭНДИ». А остроты и драйва фестивалю добавил ведущий концерта — легенда белорусского рока, основатель фестиваля «Рок-Кола» Сергей Анищенко.
На площадке у сцены появились и укротители огня IRISAN. Файер-шоу стало самым ярким и горячим в тот вечер. Пламя в умелых руках то превращалось в несмелые огоньки, то взмывало ввысь и резко ударялось о землю, демонстрируя силу и мощь стихии. Зрители с замиранием сердца наблюдали, как в умелых руках играет пламя. Каждый огненный всплеск сопровождался восторженными вздохами и бурными аплодисментами.
А после восхищенных зрителей и участников фестиваля ждала зажигательная дискотека.
Завершился первый открытый BIKE-ROK-FEST-2017. Разъезжаясь по домам, участники делились впечатлениями, благодарили организаторов и высказали надежду, что вновь встретятся в Полоцке уже на втором фестивале.
Юрий ТЕРЕМЦОВ, один из организаторов мероприятия, представитель сообщества свободных байкеров полоцкого региона:
— О проведении фестиваля мы, конечно, мечтали давно. Для организации подобных мероприятий нужны определенные средства, а мы тратим все на своих «железных коней». Очень рады и безгранично благодарны нашему Полоцкому районному исполнительному комитету за то, что в рамках республиканской акции «Полоцк — молодежная столица Республики Беларусь» удалось организовать такой масштабный фест. Здорово, когда власти идут навстречу и помогают в проведении таких мероприятий. Честно признаюсь, не ожидали, что получится такой грандиозный фестиваль. Всех эмоций просто не передать. Искренне благодарен всем, кто помог организовать первый открытый BIKE-ROK-FEST-2017.
Дмитрий СУМИН, г.Минск:
— В Полоцке я бывал не раз, город нравится очень, а как узнал, что здесь планируют провести байк-рок-фест, решил, что обязательно приеду. Я часто бываю на подобных фестивалях и могу с уверенностью сказать, что для первого раза получилось очень неплохо, лично мне понравилось. Уезжаю немного раньше, потому что хочу побывать на местах, где велись сражения под Полоцком, насладиться красотой весенней природы.
Дмитрий ЗАЙЦЕВ, г.Великие Луки (Россия):
— В Полоцк часто приезжаем, любим здесь отдыхать. Город очень чистый и уютный. И в подобных мероприятиях часто с друзьями принимаем участие. С удовольствием приехали на фестиваль в Полоцк. Все организовано на достойном уровне. Здорово!