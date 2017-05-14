Архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий вручилтрем многодетным полочанкам Патриарший знак Материнства за чадородие и жертвенное материнское служение

Философское понятие семьи многогранно. Для кого-то семья — это ячейка общества, для кого-то — продолжение рода, для кого-то — объединяющая сила, которую составляют дети. Каждое понятие по-своему верно…

Сегодня наша страна переживает время демографического кризиса. Один-два ребенка в семье — это, якобы, норма. Родители задаются сложными вопросами: где жить? чем кормить? как одевать?

Но есть люди, которых не страшат трудности. В их семьях — трое и более детей. И такие семьи радует детский щебет, они вместе решают вопросы и сообща движутся вперед. Речь идет о подвиге материнства.

В один из воскресных дней апреля, в Пасхальный период, в Свято-Богоявленском кафедральном соборе собрались три многодетные семьи. Особое внимание привлекали мамы. Этим трем полочанкам по окончании воскресного Богослужения на виду у общественности архиепископ Полоцкий и Глубокский Феодосий вручил Патриарший знак Материнства за чадородие и жертвенное материнское служение.

Мария Алексеевна Наумович, мама десятерых детей (из которых три пары двойняшек!) удостоена Патриаршего знака Материнства I степени. Олеся Владимировна Пенкрат, в семье которой воспитываются шестеро детей, получила знак Материнства II степени. И супруга клирика Полоцкой епархии протодиакона Андрея Скобея — Мария Алексеевна Скобей, мама пятерых детей, удостоена знака Материнства II степени.

В праздник Благовещения Пресвятой Богородицы владыка Феодосий в храме Иконы Божией Матери «Нечаянная Радость» также вручил Патриарший знак Материнства II степени супруге клирика Полоцкой епархии протоиерея Георгия Скобея, полочанке Инне Николаевне Скобей. В семье священника воспитываются шестеро детей.

— Материнство, деторождение — это подвиг женской души, — отметил архиепископ Феодосий. — Только женщины знают, сколько скорбей и трудов, сколько болезней они терпят, прежде чем дать жизнь человеку. Этот подвиг берет не каждая женщина. Но те, которые взяли, они действительно подвижницы, умницы, Божии люди. В настоящее время это не только подвиг семейный или подвиг родовой. Это подвиг стратегический, который имеет огромную значимость для всей нашей страны, для нашего народа. Демографического кризиса можно избежать, если мы возвратимся к тем началам, которые были издревле, когда в семье было шесть, девять и более деток. Есть в нашей стране женщины-героини. Они ро­жают деток. Идут по пути материнства. Хранят свою совесть пред Богом, человечеством и своими детьми. И эти женщины удостоены Патриаршей награды.

…Глядя на эти многодетные семьи, понимаешь, что каждая из них вместе в скорби, радости и в молитве… И каждая семья представляет собой малую церковь.

Лариса СТЁПКИНА (текст и фото).