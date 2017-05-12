Города Новополоцк и Сенно стали победителями республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь за 2016 год

Подведены итоги республиканского смотра санитарного состояния и благоустройства населенных пунктов Республики Беларусь за 2016 год.

Среди победителей, награжденных переходящим вымпелом и денежными премиями за счет средств республиканского бюджета – города Новополоцк и Сенно. В категории сельских населенных пунктов лучшими благоустроенными агрогородками в республике названы Новка (Витебский район), Удело (Глубокский район), Крулевщина (Докшицкий район).

Отмечается значительный рост уровня благоустройства и стабильная работа жилищно-коммунальных организаций по обслуживанию парков, скверов, иных общественных мест, а также по текущему и капитальному ремонту дорожного покрытия улиц и тротуаров в г.Витебске (по баллам Витебск опережает даже столицу республики г. Минск). Большая работа проведена и по благоустройству в г.Толочин и агрогородке Кохановичи Верхнедвинского района.

Светлана Дединкина.