Внимание!!! Открыта подписка на II полугодие на газету «Полацкі веснік»
ВНИМАНИЕ!!!
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на II полугодие 2017 года!!!
Стоимость индивидуальной подписки:
- стоимость индивидуальной подписки на месяц составляет 4 рубль 50 копеек;
- на квартал 13 рублей 50 копеек.
Подписной индекс для индивидуальных подписчиков – 63974.
Индивидуальная подписка II полугодие 2017 года проводится по льготной цене — 22 рубля
Подписной индекс для индивидуальной льготной подписки – 63843.
Стоимость ведомственной подписки с 1 января 2017 г.:
- на месяц — 12 рублей;
- на квартал — 36 рублей,
- на полугодие — 72 рублей.
Подписной индекс для оформления ведомственной подписки – 639742.
Вас ждут в каждом отделении почтовой связи нашего региона.
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