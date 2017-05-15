Внимание!!! Открыта подписка на II полугодие на газету «Полацкі веснік»
15.05.2017   //   Автор:   //   Главное   //   Нет комментариев   //   30 Views

ВНИМАНИЕ!!!
ОТКРЫТА ПОДПИСКА на II полугодие 2017 года!!!

Стоимость индивидуальной подписки:

  •  стоимость индивидуальной подписки на месяц составляет 4 рубль 50 копеек;
  • на  квартал 13 рублей 50 копеек. 

Подписной индекс для индивидуальных подписчиков – 63974.

Индивидуальная подписка II  полугодие 2017 года проводится по льготной цене — 22 рубля

Подписной индекс для индивидуальной льготной подписки  – 63843.

Стоимость ведомственной подписки с 1 января 2017 г.:

  • на месяц — 12 рублей;
  • на квартал — 36 рублей,
  • на полугодие — 72 рублей.

Подписной индекс для оформления ведомственной подписки – 639742.

Вас ждут в каждом отделении почтовой связи нашего региона.

Газета  «Полацкі веснік» — Доступно! Достойно! Достоверно!

«Полацкі веснік»
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