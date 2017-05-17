Праздник в честь преподобной Евфросинии Полоцкой начнется с молитвы

Полоцк, родина просветительницы, небесной заступницы земли белорусской, преподобной Евфросинии Полоцкой, готовится в очередной раз отметить День ее памяти. 5 июня, вместе со всей страной, полочане будут славить имя великой землячки. Подготовка к масштабным мероприятиям уже идет полным ходом. Полоцк живет предстоящими событиями.

Нынче мировая общественность отмечает 500-летие белорусского книгопечатания. Пять веков назад вышла в свет первая в Беларуси печатная книга, которая появилась благодаря непревзойденному таланту полочанина Франциска Скорины.

Вместе с этой датой в начале сентября Полоцк будет отмечать свой 1155-летний день рождения, а также по-полоцки гостеприимно и радушно примет республиканский праздник — День белорусской письменности.

В нынешнем году мероприятия, посвя­щенные знаменательной дате, будут проводиться по двум направлениям. Первое из них отразит просветительскую деятельность святой Евфросинии Полоцкой, второе — ее духовный подвиг. Об этом шла речь на заседании рабочей группы, которое провел замести­тель председателя Полоцкого райисполкома Пётр Петкевич.

Любое значимое дело у православных христиан принято начинать с молитвы. Не случайно представительница Полоцкой епархии Инна Шахович отметила, что в храмах Полотчины накануне, 4 июня, и в День памяти Преподобной, 5 июня, будут служиться молебны. Каждый желающий может принять в них участие, получив духовную поддержку и приобщившись к великому торжеству.

Святая Евфросиния внесла значительный вклад в просвещение народа. Молодое поколение полочан в день торжества будет в полный голос говорить о свете добра и благочестия, который Преподобная зажигала в сердцах, о ее бесценном наследии, о том, что дело чести каждого — следовать по пути знаний.

Коллективы школ и средних специальных учебных заведений уже проделали значительную подготовительную работу, о которой их руководители доложили в ходе заседания. Выставки декоративно-прикладного искусства, литературно-музыкальные композиции, театрализованные представления, исторические экскурсы, квесты, мастер-классы — вот лишь небольшая часть запланированных мероприятий. А коллективы средних школ №№ 6 и 8, объединив усилия, планируют выйти за пределы своих учреждений образования и вовлечь в атмосферу празд­ника жи­телей микрорайона «Мариненко».

К слову сказать, во многих учебных заведениях духовное воспитание не ограничивается лишь участием в праздничных меро­приятиях, а давно стало системой. Встречи с духовенством, экскурсии в Спасо-Евфросиниевский монастырь, посещение храмов — все это способствует воспитанию цельной, духовно богатой личности.

5 июня мероприятия будут проходить также у памятника преподобной Евфросинии — здесь состоится концерт детского творчества, будут оформлены выставки декоративно-прикладного творчества, пройдут мастер-классы. А ближе к вечеру, в 16.00, учащаяся молодежь, педагоги, представители общественности соберутся во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» на масштабное праздничное мероприятие, которое станет не только ярким, запоминающимся аккордом праздника, но и своеобразным подведением итогов проделанной на протяжении учебного года работы.

В 18.00 в концертном зале Софийского собора состоится концерт классической музыки, в котором примут участие камерный оркестр «Европа-Центр», солистка концертного зала Ксения Погорелая и другие исполнители.

Значимым событием станет презентация актовой печати Евфросинии Полоцкой, найденной в Спасо-Евфросиниевском мона­стыре во время раскопок. А в Художе­ственной галерее полочане и гости города впервые смогут увидеть новые уникальные фрагменты живописи XVIII-XIX веков, снятой со стен Спасо-Преображенского храма.

В Полоцком госуниверситете пройдет научный семинар, посвященный жизни и деятельно­сти Преподобной.

От всех храмов пройдут Крестные ходы, которые, объединившись в полноводную одухотворенную людскую реку, проследуют от стен Софийского собора до Спасо-Евфросиниевского монастыря, чтобы воздать дань памяти великой полочанке в стенах построенной под ее руководством святой обители.

Знаковым событием Дня памяти преподобной Евфросинии Полоцкой станет молебен, который впервые после многолетнего перерыва планируется провести в Спасо-Преображенском храме монастыря.

…Все начинается с молитвы. Это во многом определяет успех начатого благого дела. Не случайно в нынешнем году, насыщенном знаковыми событиями, исторически зна­чимом и исключительно ответственном, череда больших праздников в Полоцке начнется с Дня памяти святой Евфросинии и ее благословения.