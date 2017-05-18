В связи с проведением ремонтных работ на объек­тах электрических сетей 19 мая с 9.30 до 17.00 будет отсут­ствовать электро­энергия в г.Полоцке по следующим адресам: пер.Краснознамённый, д. 1-17, ул.Мамк­ина, д. 1-30, пер.Южный, д. 1-24, ул.Пионерская, пер.Бельчан­ский, д. 1-4, ул.Клещёва, проезд Краснознамённый, ул.Тябута, д. 36, ул.23-х Гвардейцев, д. 13-42, ул.Красина.

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Горячая линия работает с понедельника по пятницу. Телефон 42-44-57