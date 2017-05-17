Дискуссионная площадка «Профсоюз и современность» впервые собрала молодых профсоюзных активистов и ветеранов профсоюзного движения Полотчины.

Дискуссионная площадка «Профсоюз и современность», организованная Полоцким районным объединением проф­союзов, впервые собрала в Центральной районной библиотеке им.Ф.Скорины молодых профсоюзных активистов и ветеранов профсоюзного движения.

В ней приняли участие молодые активисты из 18 предприятий и организаций города.

Поводом для такой встречи стал 100-летний юбилей профдвижения на территории Полоцкого района, который отмечается в эти дни. Как отметила, привет­ствуя участников, председатель райобъединения профсоюзов Светлана Яничек: «Полоцк — молодежная столица 2017 года, поэтому не случайно мы решили организовать такую дискуссионную площадку для молодых и инициативных профактиви­стов — представителей предприятий и организаций города. А ветераны профдвижения, которых при­гласили на встречу, поделятся практическим опытом многолетней работы».



Галина Куличкова, которая более 30 лет была председателем объединенного профкома предприятия общественного питания Полоцка, рассказала о многогранности профсоюзной деятельности. А Наталья Мурашко, возглавлявшая профком ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Белхимпрофсоюза с 2005 по 2015 год, остановилась на проблемах профдвижения, трудностях в деле защиты законных прав и интересов человека труда. Гости ответили на вопросы профактивистов.

Затем участникам дискуссии был предложен диалог по тематическим блокам: «Мотивация профчленства среди молодежи», «Лидерство в профсоюзе», «Культурно-массовая и оздоровительная работа в профорганизациях». Ребята вспоминали интересные акции и квесты. К примеру, недавний совместный проект профсоюзов и редакции районной газеты в честь ее 100-летия — «Полацкі веснік» online».

Все показали себя азартными, креативными, с тонким чувством юмора и неиссякаемой энергией. «А что бы вы могли предложить для вовлечения в профдвижение больше молодежи?» — поинтересовалась председатель Полоцкого райкома профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма Надежда Калужонок. И она только успевала записывать предложения. Это и организация под эгидой профсоюзов тренингов для профессионального роста, и проведение познавательных квестов, турниров по компьютерным играм, кулинарных баттлов, и даже создание кинотеатра под открытым небом и организация профсоюзного детского оздоровительного лагеря…

Все предложения будут вынесены и рассмотрены на заседании молодежного совета, который дей­ствует при Полоцком районном объединении профсоюзов.

В программе мероприятия был и мастер-класс на тему лидер­ства от практикующего психолога Ольги Квинт, а затем состоялась экскурсия на Полоцкий хлебозавод и знакомство с деятельностью первичной профорганизации и производственным процессом — так, кирпичик за кирпичиком, создается фундамент опыта и знаний молодого поколения профсоюзных активистов.

Любовь Трапезникова.