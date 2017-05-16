В редакции газеты «Полацкі веснік» прошла «прямая линия» с прокурором Полоцкого района Сергеем Трошко
16.05.2017 // Автор: Людмила Колосова // Главное // Нет комментариев
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В редакции газеты «Полацкі веснік» прошла «прямая линия» с прокурором Полоцкого района Сергеем Трошко, на которую обратились 9 жителей региона. всем позвонившим были даны разъяснения, рекомендации, как действовать в ситуациях, которые создали проблемы.
Подробнее 19 мая, в следующем номере «Полацкага весніка»
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