В редакции газеты «Полацкі веснік» прошла «прямая линия» с прокурором Полоцкого района Сергеем Трошко

В редакции газеты «Полацкі веснік» прошла «прямая линия» с прокурором Полоцкого района Сергеем Трошко, на которую обратились 9 жителей региона. всем позвонившим были даны разъяснения, рекомендации, как действовать в ситуациях, которые создали проблемы.

Подробнее 19 мая, в следующем номере «Полацкага весніка»