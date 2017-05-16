В рамках празднования Дня Полоцкого государственного университета состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Прафесар Полацкай акадэміі»

16 мая 2017 года в рамках празднования Дня Полоцкого государственного университета состоится торжественное открытие скульптурной композиции «Прафесар Полацкай акадэміі» на территории комплекса зданий Полоцкого коллегиума (XVIII-XIX вв.).



Участие в торжественной церемонии приняли заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Василий Жарко, Министр информации Республики Беларусь Лилия Ананич, власти Полоцкого района и г.Новополоцка, студенты и преподаватели университета.

Открытие памятника стало одним из ярких событий Дня университета. А впереди еще множество интересных мероприятий: автопробег, велопробег, легкоатлетическая эстафета, акция «праздничный зачет» и многое другое.

Подробнее мы расскажем в ближайших номерах «Полацкага весніка»