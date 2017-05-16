В Полоцке состоялось заседание Национального оргкомитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности

В Полоцке состоялось заседание Национального оргкомитета по подготовке и проведению Дня белорусской письменности, под председательством заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Василия Жарко.

Участники оргкомитета познакомились с ходом подготовки основных объектов к празднику, побывали в Художественной галерее, Полоцком госуниверситете, Софийском соборе, Музее белорусского книгопечатания. А на пленарном заедании были рассмотрены ключевые моменты подготовки Дня белорусской письменности, который традиционно будет отмечаться в начале сентября.

