Участники полоцкого районного квеста «СТО — современность, традиции, объективность» перевоплотились в настоящих детективов

Внимательные читатели, должно быть, заметили необычное поздравление-признание, опубликованное в одном из апрельских выпусков «Полацкага весніка» и подписанное Энтони Марстоном. Журналисты нашей редакции, не посвященные в тайну, и то недоумевали: что за

странное объявление? Секрет же в том, что в строчках стихотворения прятались точные указания — «Галерея» и «Спартак».

Так начался сценарий районного краеведче­ского квеста «СТО — современность, традиции, объективность», посвященного столетию местной газеты, в рамках проекта «Полацкі веснік ONLINE». Квест организован по мотивам книги Агаты Кристи «Десять негритят», и участницам пришлось разгадывать вполне детективные задачки. Некоторые из семи команд-участниц опыт в прохождении подобных квестов уже имели, а вот для нашей, редакционной, команды

«33 полоса» это было впервые.

Напутствовали участников перед стартом организаторы квеста: заведующая отделом туризма, краеведения и экскурсий Полоцкого районного центра детей и молодежи Инга Улосевич с коллегами, бывший воспитанник и друг отдела Владимир Воробей. «Очередной номер «Полацкага весніка» должен выйти точно в срок, какие бы ни были обстоятельства. Почувствуйте себя настоящими журналистами, которым не страшна непогода, и выполните задания достойно!» — вдохновила команды главный редактор газеты Ольга Чесновицкая.

И так и вышло: ни дождь, ни град, ни солнце, ни удивленные взгляды прохожих не смогли помешать игрокам. Такой азарт! Пробежать пришлось не один километр (пару раз даже нарушив Правила дорожного движения — что поделать…), довелось и голову поломать. Среди контрольных пунктов были «башня, которую построили в 1956 году и сейчас используют не по назначению» (Природно-экологический музей), «мемориальная доска, открытая в 1975 году»

(у Красного моста) и кто-то «возле ж/д вокзала в пиджаке» (памятник Ленину).

Получилось, надо признать, очень позитивно! Все команды прошли маршрут и, запыхавшиеся и счастливые, собрались на финише — у Домика Петра I. Тут и состоялось награждение победителей, и прозвучали признания от команд: «День прошел классно — значит, день прошел не зря!», и даже появились новые творческие задумки.

Организаторы поздравили команды и вручили заслуженные награды. Порадуйтесь за команду «Полацкага весніка» —

«33 полоса» заняла одно из призовых мест! А первыми к финишу пришли ребята «ГО и КО», команда Полоцкого колледжа ВГУ им.П.М.Машерова. Георгий, Илона и Катя признались: при первой же возможности снова примут участие в квесте. «Сложновато было коды искать, ну и форма физическая должна быть хо­рошей. А вообще, отличный выходной получился!» — поделились победители.

И под этими словами может подписаться каждый участник квеста, убедившись, что столетний «Полацкі веснік» еще очень бодр и энергичен.