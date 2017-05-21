Быть полоцким кадетом престижно

Не обратить внимания на кадет Полоцкого кадетского училища, где бы вы их ни встретили, просто невозможно. Красивая форма, чеканный шаг, военная выправка и блеск в глазах. И этими ребятами гордится полоцкая земля.

Стоит лишь приотворить дверь в училище, и ты попадаешь в удивительный мир, где царят настоящая кадетская дружба, взаимовыручка и любовь к Родине. Здесь вместо «здравствуйте» звучит «здравия желаю», а на переменках никто даже и не вспоминает про смартфоны и планшеты, которые прочно вошли в жизнь современных школьников. В этом учебном заведении ценится живое, а не виртуальное общение.



После занятий кадеты не спешат бежать домой, они занимаются самоподготовкой, физической культурой, учатся танцевать восхитительный вальс. Кто-то скажет, что жить по уставу скучно, но вряд ли с вами согласится хоть один кадет. Девчонки и мальчишки с таким восхищением рассказывают о строевой и огневой подготовке, учебно-полевых сборах в полку РЭБ, что хочется вернуться в детство и пойти учится в ПКУ.



Полоцкие кадеты всегда принимают активное участие в жизни города, района, области и всей страны. А окончив ПКУ, более 60% ребят поступают в во­енные вузы республики.

Если ваш ребенок хочет стать кадетом, не сомневайтесь и по­спешите подать заявление в училище, ведь быть кадетом почетно и престижно!

И пусть родителей не пугает, что красивая форма будет стоить дорого, ведь форменная одежда оплачивается за счет районного бюджета для учащихся 8-11-х классов, горячее бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) также за счет районного бюджета. А если вы живете не в Полоцке, вашему ребенку предоставят общежитие.



И это еще не все, выпускники кадетских училищ, закончившие в год поступления данные учреждения с отметками семь и выше баллов по всем предметам учебного плана, при поступлении в вузы Министерства обороны, Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Государственного пограничного комитета имеют право на льготное зачислении в вузы без вступительных испытаний. К тому же сейчас в учебных заведениях системы национальной безопасности вместе с военной специальностью ребята получают и гражданскую.



А главное — тем, кто окончил ПКУ, гораздо легче учиться в военных вузах, ведь у девчонок и парней отличная физиче­ская подготовка, крепкие знания, стойкость, умение преодолевать любые сложности достойно.

В Полоцком кадетском училище вашего ребенка научат правильно расставлять жизненные приоритеты, быть стойким и сильным, ценить время. Кадет­ское братсво — это надежные товарищи, которые всегда придут на выручку, подставят надежное плечо.

Григорий Макарский, командир училища, 11 класс:

— В училище я с 7 класса, всегда хотел быть военным, родители поддержали. Здесь я научился по-настоящему ценить время. А тем, кто еще не определился в жизни, посоветовал бы поступить к нам, ведь военная служба всегда в почете и каждый гражданин должен уметь защитить Родину, а в нашем учебном заведении этому научат.

Виктория Попова, 11 класс:

— Училась в СШ №12 г.Полоцка, затем захотелось стать кадетом, и я поступила в училище. Здесь дисциплина и намного больше общения со сверстниками, чем в обычной школе. Очень нравится огневая и строевая подготовка. Приходите к нам в учи­лище и не пожалеете!

Никита Чернявский, 11 класс:

— В 4 классе узнал, что идет набор в кадетское училище. Я с детства хотел связать свою жизнь с военной специальностью, поэтому решил попробовать. Кадетское училище — это своеобразный переходной этап к поступлению в военный вуз. У нас в училище проводятся психологические тесты, которые помогают определиться с более подходящей военной специальностью.

Есть кадетский устав, определено все, как в армии, провинился — отвечай. Люблю учебно-полевые сборы, занятия в полку РЭБ. Мне нравится все это, я готов к

службе. Хотите стать военным — поступайте к нам в училище.

Вступительные испытания включают:

— при наборе в 8, 9, 10 классы — психологический отбор, уровень физической подготовки, экзамены по математике (контрольная работа), по русскому языку (диктант) или белорусскому языку (диктант) по выбору кандидата.