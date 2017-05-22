Не более двух месяцев

«На какое время я могу уехать за границу к родителям (в Украину), находясь в декретном отпуске, чтобы получать пособие на ребенка?»

О.Плиговка.

Как проинформировала началь­ник отдела пенсионного обеспечения управления по труду, занятости и социальной защите Полоцкого райисполкома И.В.Хитрова, пособие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет будет выплачиваться в случае выезда ребенка за пределы Республики Беларусь на срок не более 2 месяцев.

При превышении указанного срока выплата пособия прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выезда. При возвращении ребенка в Республику Беларусь выплата государственного пособия, приостановленная в связи с его выездом, возобновляется со дня обращения за его возобновлением.