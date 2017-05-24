Онлайн-марафон энергоэффективности объявлен для жителей Полоцка и Новополоцка

Жителей Полоцка и Новополоцка приглашают принять участие в онлайн-марафоне энергоэффективности. Конкурс «Самый экономный полочанин» состоится во время проведения Дней энергии в рамках Европейской недели устойчивой энергии. Онлайн-марафон стартует 25 мая и завершится ровно через месяц – 25 июня, рассказали в фонде «Интеракция». На кону – энергоэффективные призы: светодиодная настольная лампа, которая отлично впишется в интерьер, «зеленая» зарядка для смартфонов, энергоэффективный кемпинговый фонарь.

Конкурс организован для жителей Полоцка и Новополоцка, участников группы «Энергичный Полоцк» ВКонтакте. Чтобы принять участие, все желающие до 10.00 28 мая должны заполнить форму, прикрепив актуальные показания счетчика электроэнергии и копии квитанций об оплате за предыдущий месяц. Форма доступна по ссылке: https://goo.gl/wOSZwB

На протяжении четырех недель участники конкурса будут выполнять задания по энергосбережению в быту. Одержит победу тот, кто сможет сэкономить больше остальных. Все этапы онлайн-марафона будут анонсироваться в группе «Энергичный Полоцк».

По итогам онлайн-марафона будут объявлены три победителя.

1 место: участник, который за «конкурсный» месяц потратит меньше электроэнергии, чем за предыдущий месяц. Приз – настольная лампа на светодиодах и «зеленая» зарядка для смартфона.

2 место: участник, предоставлявший самые интересные (полные/подробные/креативные) отчеты о выполнении заданий. Приз – энергоэффективный кемпинговый фонарь.

3 место: участник, придумавший самый оригинальный способ экономии энергии. Приз – умная лампа на светодиодах.

Конкурс состоится благодаря проекту «ГорСвет», в результате которого к 2019 году Полоцк получит современное и энергоэффективное уличное освещение. 1280 энергоэффективных светильников появятся на 16 улицах Полоцка, также улучшится декоративное освещение города. Реализуют проект Полоцкий райисполком и фонд «Интеракция» при финансовой поддержке Европейского Союза.