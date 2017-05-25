25 мая – Вознесение Господне

Вознесение Господне – двунадесятый праздник. Он празднуется в четверг, на сороковой день после Пасхи Христовой.

Вознесение Иисуса Христа на небо – одно из главных событий Священной истории. Согласно Евангелию, после Своего Воскресения из мертвых Спаситель неоднократно являлся ученикам, удостоверяя их в истинности Своего телесного Воскресения, укрепляя в них веру и подготавливая к принятию обетованного Святого Духа. На сороковой день после Воскресения Христова апостолы собрались в одном доме. Спаситель явился им и беседовал с ними. Повелев не отлучаться из Иерусалима, Господь Иисус Христос вывел учеников из города в Вифанию, на гору Елеон и, подняв Свои руки, подал им благословение, а затем стал отдаляться от них и возноситься на небо. В Деяниях святых апостолов описано, что, начав возноситься, Христос был сокрыт облаком, и тогда явились два ангела в белых одеждах, которые возвестили Его Второе пришествие. Ученики же поклонились Ему и с радостью вернулись в Иерусалим. Радость эта происходила от того, что они теперь своими очами увидели славу своего Господа и Учителя и ожидали исполнения обетования Его о ниспослании Святого Духа.

После Своего Вознесения Господь не оставил землю Своим Божественным присутствием. Видимое земное присутствие Христа уступает место Его невидимому пребыванию в Таинствах Церкви.

Праздник Вознесения Господня имеет глубокое нравственное значение. Потому что и к нам Спаситель обращает Свои Заповеди, как обращал их к Своим апостолам. Мы должны помнить, что принадлежим не только земле, но и небу, не только времени, но и вечности, не только материи, но и духу. И, живя на земле, стараться мыслями и сердцем подниматься над всем низменным и греховным. Через Богочеловека Христа Спасителя все человечество получило возможность бесконечного духовного восхождения.

Протоиерей Александр Шахович, священнослужитель Полоцкой епархии.