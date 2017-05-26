В связи с проведением Чемпионата Республики Беларусь по ралли-рейдам ЗАПРЕЩЕНЫ: проход, проезд по грунтовым дорогам, нахождение людей на территории бывшего Дретуньского общевойскового полигона и прилегающих лесных массивах в границах:

ПУР№1 – оз.Уклейно – оз.Тросно – д.Дретунь – оз.Крупань – оз.Вырвино – оз.Невежа – оз.Волынец – оз.Жужнево – оз.Сосно – оз.Бочево – оз.Перекоша – оз. Червятка(восток) – оз.Недружно – оз.Сватье – ПУР№1.

27 мая 2017 года с 08.00 до 18.00

28 мая 2017 года с 08.00 до 17.30

Скоростное передвижение спортивной техники по лесным дорогам представляет реальную опасность для Вашей жизни!

Не выходите за оградительную ленту!!! Это опасно!!! Спортивная техника передвигается по лесным дорогам на высокой скорости в расчете на отсутствие впереди людей или автомобилей!