В Полоцке по эгидой Международной ассоциации академий наук прошла IV Международная научная конференция «Берковские чтения»

24-25 мая в Полоцке по эгидой Международной ассоциации академий наук прошла IV Международная научная конференция «Берковские чтения. Книжная культура в контексте международных контактов: к 500-летию белорусского книгопечатания».

Организаторами значимого международного форума, посвященного знаменательной дате, выступили Национальная академия наук Беларуси, Центральная научная библиотека имени Якуба Коласа Национальной академии наук Беларуси, Российская академия наук, Центр исследований книжной культуры Федерального государственного бюджетного учреждения науки Научный и издательский центр «Наука» РАН, Научный совет РАН «История мировой культуры», Литовская академия наук, Библиотека имени Врублевских Литовской академии наук и Научно-исследовательское и просветительное учреждение культуры «Национальный Полоцкий историко-культурный музей-заповедник».

В работе конференции приняли участие ученые академий наук, крупнейших высших учебных заведений, музеев, архивов, библиотек Беларуси, Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, России, Узбекистана, Украины, Франции, Чехии.

Темой обсуждения стал широкий спектр вопросов, связанных с развитием книжной культуры, традициями письменности, текстовой коммуникацией, историей книжных и рукописных собраний и многое другое.

Также состоялось открытие выставки «Бівліі Рускай» Францыска Скарыны – 500», подготовленной Библиотекой имени Врублевских Литовской академии наук.

все подробности будут опубликованы в ближайших номерах «Полацкага весніка»