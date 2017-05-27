Помощник мастера цеха №7 ОАО «Полоцк-Стекловолокно» Александр Орёл удостоен почетного звания «Ганаровы хімік».

Более трех десятков лет трудовой биографии Александра Орла связаны с крупнейшим промышленным предприятием Полотчины — ОАО «Полоцк-Стекловолокно». В этом году заводчанин удостоен почетного звания «Ганаровы хімік». На торжестве, которое состояловь во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в честь Дня химика, ему вручили заслуженную награду — нагрудный знак, как олице­творение высокого профессионализма и многолетнего добросовестного труда…

Помощник мастера цеха №7 Александр Николаевич Орёл с искренней гордостью говорит о заводе и его успехах, о родном коллективе, к которому за все эти годы прикипел душой. И — с теплотой вспоминает, как 1 декабря 1984 года, имея в личном арсенале рабочую специальность, полученную в СПТУ-13, и армейскую закалку, с отличной характеристикой морского пехотинца пришел в отдел кадров предприятия. С каким энтузиазмом окунулся в новую работу, по­стигая премудрости профессии оператора производства непрерывного стекловолокна в цехе №7.

В этом цехе Александр Орёл и трудится по сей день. Со временем освоил специальность помощника мастера, сам стал наставником для новичков. Участвовал он и в общественной жизни предприятия — был дружинником, выступал на спортивных соревнованиях по плаванию, баскетболу.

Способный, добросовестный технически грамотный работник, обладающий, организаторскими способностями и умением ладить с людьми, был назначен бригадиром и успешно справлялся со своими обязанностями. За такое отношение к труду и личный вклад в развитие предприятия А.Н.Орёл не раз удостаивался наград различного уровня, его портрет в числе других передовиков ОАО «Полоцк-Стекловолокно» можно было увидеть и на заводской Доске почета.

«Моральное поощрение имеет огромное значение, любому человеку приятно, когда его старания замечены руковод­ством, получают заслуженную оценку, — говорит Александр Николаевич. — Это стимул для дости­жения еще лучших результатов и особая ответ­ственность перед коллективом». В настоящее время, уже имея пенсию за работу во вредных условиях, он не расстается с родным коллективом, продолжает трудиться помощником мастера.

— Благодарен судьбе, что так все сложилось. В молодости всегда хочешь чего-то большого и светлого, — улыбается Александр Николаевич, — может, поэтому и выбрал тогда самый большой завод Полотчины, самое крупное производство, работать в коллективе которого было почетно и престижно. И сегодня здорово осознавать свою причастность к предприятию, которое модернизируется, развивается, к достижениям нашего коллектива и созданию той продукции, которая поставляется в десятки стран мира.

…Обсуждать дома, с супругой Еленой Владимировной, которая трудится в сфере медицины, как прошел рабочий день каждого из них, — для Александра Николаевича дело привычное. Он уверен, что близкие люди должны делиться и радостями, и волнениями. Их взрослый сын Андрей также понимает отцовские заботы, и профессиональный праздник у них тоже общий, так как трудится он в ОАО «Нафтан».

Жизненную «программу-минимум» Александр Орёл почти выполнил: сына вырастил, воспитал ответственным, неравнодушным человеком; деревьев посадил немало, и они уже плодо­носят; а дом на его малой родине, в деревне Бадиново, — в процессе строительства. Помимо стройки и дачно-огородных дел есть у него и настоящее мужское хобби — охота, которое отлично заряжает энергией и дарит массу впечатлений.

— Есть дружная семья, любимая работа, коллектив, к которому прикипел душой, — рассуждает Александр Николаевич. — И в канун Дня химика хочется пожелать процветания нашему ОАО «Полоцк-Стекловолокно», а коллегам — расти в своих достижениях и помнить, что все зависит от нас. Выпустим качественную, востребованную на рынке продукцию — предприятие будет стабильно работать и развиваться, а благосостояние работников будет расти.