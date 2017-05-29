Библионочь в Полоцке пройдет 2 июня. Подробная программа
Программа проведения Библионочи 2 июня с 18.00 до 22.00
«Это Вам не Рио-де-Жанейро» по мотивам книги «12 стульев» И.Ильфа и Е.Петрова в районной центральной библиотеке им.Ф.Скорины.
Абонемент Кинокомпания
«12 стульев представляет…»
1. Кинотрансляция «Соберем 12 стульев по миру» (иностранные экранизации «12 стульев») эпизодично
2. Юмор-театр —номер «Воплощение»
3. Киновикторина «Узнай книгу по кинофильму»
4. Карикатурная стена «Творческий комизм»
5. Игра-Мафия «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!»
Читальный зал
Светский салон
«Заседание
продолжается…»
1. Модный будуар «У Эллочки…»
2. Мастер-класс «У нас хоть и не Париж…» (текстильные украшения для женщин)
3. Модный макияж и прически в стиле 30-х годов (мастер-визажист и мастер-парикмахер)
4. Шах клуб «Ход конем» (сеанс одновременной игры)
Информационно- библиографический отдел
Веб-travel
«В уездном городе N»
1. Веб-travel «В уездном городе N»
2. Джаз-клуб «Ого!»
3. Лингвистический лабиринт «Подумаешь!»
4. Чуз-book «Знаменито»
5. «Эллочка: апгрэйд»
Холл
1. Квест «В поисках сокровищ»
2. Фотозона «Киса и Ося были тут»
Конференц-зал Арт-хаус кафе
«Тайный союз меча и орала!»
1. Творческий ряд из мастер-классов «Всю контрабанду делают в Одессе»
2. Кафе «Не делайте из еды культа!»
3. Беспроигрышная лотерея «Деньги нам — мечту Вам»
4. Встреча с редакцией журнала «VIP City» «Контора пишет!»
5. Мастер-класс по танцам
6. Шоу-программа «Берегите пенсне, Киса, — сейчас начнется»
ПЦПИ
Детская зона «Посторонним В» Игры, конкурсы, викторины.
Возможны изменения
в программе!