Библионочь в Полоцке пройдет 2 июня. Подробная программа

Программа проведения Библионочи 2 июня с 18.00 до 22.00

«Это Вам не Рио-де-Жанейро» по мотивам книги «12 стульев» И.Ильфа и Е.Петрова в районной центральной библиотеке им.Ф.Скорины.

Абонемент Кинокомпания

«12 стульев представляет…»

1. Кинотрансляция «Соберем 12 стульев по миру» (иностранные экранизации «12 стульев») эпизодично

2. Юмор-театр —номер «Воплощение»

3. Киновикторина «Узнай книгу по кинофильму»

4. Карикатурная стена «Творческий комизм»

5. Игра-Мафия «Лёд тронулся, господа присяжные заседатели!»

Читальный зал

Светский салон

«Заседание

продолжается…»

1. Модный будуар «У Эллочки…»

2. Мастер-класс «У нас хоть и не Париж…» (текстильные украшения для женщин)

3. Модный макияж и прически в стиле 30-х годов (мастер-визажист и мастер-парикмахер)

4. Шах клуб «Ход конем» (сеанс одновременной игры)

Информационно- библиографический отдел

Веб-travel

«В уездном городе N»

1. Веб-travel «В уездном городе N»

2. Джаз-клуб «Ого!»

3. Лингвистический лабиринт «Подумаешь!»

4. Чуз-book «Знаменито»

5. «Эллочка: апгрэйд»

Холл

1. Квест «В поисках сокровищ»

2. Фотозона «Киса и Ося были тут»

Конференц-зал Арт-хаус кафе

«Тайный союз меча и орала!»

1. Творческий ряд из мастер-классов «Всю контрабанду делают в Одессе»

2. Кафе «Не делайте из еды культа!»

3. Беспроигрышная лотерея «Деньги нам — мечту Вам»

4. Встреча с редакцией журнала «VIP City» «Контора пишет!»

5. Мастер-класс по танцам

6. Шоу-программа «Берегите пенсне, Киса, — сейчас начнется»

ПЦПИ

Детская зона «Посторонним В» Игры, конкурсы, викторины.

Возможны изменения

в программе!