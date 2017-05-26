27 мая жителей и гостей города ждет музыкальная суббота во дворике Детской школы искусств

Завтра, 27 мая, в 16.00 в импровизированном концертном зале (дворик Детской школы искусств, ул.Коммунистическая, 7) состоится грандиозный концерт! Жители и гости Полоцка смогут на время отрешиться от бытовых проблем и вдохновиться волшебными звуками музыки.

Концерт на открытом воздухе в теплый (надеемся) майский день — своеобразный подарок городу-юбиляру (Полоцку — 1155 лет!), его жителям, гостям и многочисленным туристам от коллективов преподавателей Полоцкой детской школы искусств.

В атмосферу галантного XVIII века слушателей увлекут «Дивертисменты» В.А.Моцарта в исполнении любимого горожанами камерного оркестра «Европа-Центр» под управлением Раиля Садыкова.

Инструментальные и песенные хиты 70-90-х годов прозвучат во втором отделении концерта в исполнении «КЮ-квинтета» под управлением Евгения Ткачёнка. С солистами квинтета Тамарой Кирилловой (виолончель) и Вячеславом Герасименко (саксофон) слушатели вспомнят любимые мелодии и получат заряд бодрости от энергичных танцевальных шлягеров.

Спешите! Спешите! Спешите! Музыкальная суббота под открытым небом завтра ждет именно вас!