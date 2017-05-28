Случайный гость

Празднуя свой день рождения в ноябре прошлого года, молодая новополочанка и предположить не могла, что далее гостям придется встречаться в кабинете следователя и в зале суда.

На праздник в арендованном гостевом доме собралась небольшая компания друзей, которые вместе готовили застолье, топили баню, веселились. Все знали друг друга и доверяли друг другу.

Гость С. был приглашен как парень одной из подруг именинницы, ранее с ним встречались в компаниях, но тесных отношений практически никто не поддерживал. Именинница рассчитывала, что с ним будет веселее.

«Ну, и повеселились», — как выразилась спутница С., давая показания в суде.

Выпив спиртного, С. позабыл о цели визита и старался сосредоточить внимание на своей персоне: бросил оскорбительную шутку в адрес одной из гостий, к другому гостю стал навязчиво приставать, требовать выяснения отношений, так как приревновал к нему свою спутницу. В результате девушка, явившаяся причиной раздора, уеха­ла с праздника.

Но С. это только раззадорило: он устроил сцену ревности одному из гостей, затеял с ним драку, в ходе которой даже укусил соперника. Девушке, пытавшейся развести дерущихся, С. нанес удар кулаком в лицо.

К тому времени одна из гостей, назовем ее Л., уже легла спать на втором этаже. Услышав очередной шум драки, сделала замечание дерущимся и вернулась в комнату.

С. проследовал за девушкой и стал в комнате собирать в охапку ее вещи, на правомерную просьбу Л. не трогать вещи С. толкнул ее на кровать, сел сверху и нанес не менее шести ударов кулаком в лицо, сломав девушке челюсть. После чего, спустившись на первый этаж дома, возможно перепутав со своей, схватил куртку еще одной подруги именинницы — М. Когда девушка попросила вернуть курт­ку, С. избил и ее: наносил удары, повалив на землю, таскал за волосы. А потом, собрав вещи гостей, спрятал их.

Очевидцы произошедшего сразу же вызвали сотрудников милиции, которые застали, С. бегающего по улице в одних шортах. По какой причине приехал наряд милиции, С. не понял, на вопросы милиционеров отвечал: «А что случилось?».

В компании не заметили, чтобы С. пил спиртного больше других, но некоторые гости обратили внимание, что С. несколько раз отлучался из дома. Сотрудники милиции узнали С. как лицо, ранее привлекавшееся к уголовной ответственности за преступление, связанное с незаконным оборотом наркотиков. Наблюдая неадекватное поведение С., сотрудники милиции предложили пройти экспресс-тест на употребление наркотиков, однако С. от данной процедуры отказался.

Несмотря на наличие очевидцев преступления, показания потерпевшей, знавшей С., ни в ходе судебного, ни в ходе предварительного следствия парень вину не признал. В свое оправдание С. выдвинул «железный» аргумент: он не мог нанести удары потерпевшей, так как у него на кулаках отсутствуют ссадины, а «голова — это одна сплошная кость»!

Действия С. были квалифи­цированы по ч.2 ст.339 УК как злостное хулиганство, сопряженное с причинением менее тяжкого телес­ного повреждения. Приговором суда С. осужден к трем годам ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа.

С. приговор обжаловал, считает себя невиновным. Не согласилась с приговором и сторона обвинения, так как преступление по своему характеру отличалось дерзостью. Потерпевшей были причинены физические и моральные страдания, предстоят дополнительные операции, однако не то что возмещение морального вреда, но и сухие извинения были С. принесены потерпевшей после неоднократных напоминаний судьи, что свидетельствует об отсутствии раскаяния. По указанным причинам приговор опротестован в связи с мягкостью назначенного

наказания.

Елена ГРИШАЕВА, заместитель

прокурора Полоцкого района.