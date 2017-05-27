В Полоцке состоялось торжественное открытие первого этапа Чемпионата Республики Беларусь по ралли-рейдам Баха «Беларусь» (ФОТО)

26 мая в Полоцке на площади Франциска Скорины состоялось торжественное открытие первого этапа Чемпионата Республики Беларусь по ралли-рейдам Баха «Беларусь».

И сейчас автомобили уже на трассе!

27 мая, суббота, трасса гонки 09:00 — старт пролога 11:00 — старт СУ 17:00 — закрытие финиша.

28 мая, воскресенье, трасса гонки 09:00 — старт СУ 16:30-17:00 — закрытие гонки

Не пропустите! Вы еще успеете насладиться удивительным зрелищем!

Для зрителей на трассе гонки будут организованы специальные зрительские зоны с хорошим обзором: территория бывшего общевойскового полигона «Дретунь», ПУР-1. В зрительской зоне будет работать выездная торговля.