На днях в Полоцке с рабочим визитом побывал министр образования Игорь Карпенко.

На днях в Полоцке с рабочим визитом побывал министр образования Игорь Карпенко. В сопровождении начальника управления образования Витебского облисполкома Дмитрия Хомы, заместителя председателя Полоцкого райисполкома Петра Петкевича и начальника отдела образования, спорта и туризма Полоцкого райисполкома Ирины Дроздовой он посетил Полоцкое кадетское училище и среднюю школу №14.

Следует отметить, что посещение школы для руководителя сферы образования страны было обусловлено не только служебной необходимостью: это учебное заведение Игорь Васильевич закончил в 1981-м году и, вновь переступив его порог спустя много лет, он будто ненадолго вернулся в школьную юность.

Импровизированную экскурсию по школе для высокого гостя провела ее нынешний директор Людмила Зуева. Кабинеты истории и русского языка, биологии и начальной военной подготовки… Здесь будущий министр получал основательные знания и постигал науку жизни, которую, не щадя душевных сил, преподавали уважаемые, бесконечно преданные профессии, педагоги. C душевной теплотой И.В.Карпенко вспоминал первого директора школы Михаила Ивановича Михейшина, авторитетного и мудрого учителя, безмерное уважение к которому определило выбор старательного ученика в пользу поступления в Минский государственный педагогический институт имени А.М.Горького, где он получил специальность «учитель истории, обществоведения и английского языка».

Характер Игоря Карпенко формировался во многом благодаря учителю начальной военной подготовки Михаилу Степановичу Гриневичу, легендарному фронтовому разведчику, ветерану Великой Отечественной войны, пламенному патриоту Беларуси и родного Полоцка. Личным примером он призывал ребят быть стойкими и мужественными, не пасовать перед трудностями. Навсегда запомнилось его ученику участие в играх «Зарница» и «Орленок», которые учили не только быть выносливыми, но и высоко ценить чувства товарищества и взаимовыручки. В знак благодарности и уважения к памяти учителя Игорь Карпенко преподнес его дочери, нынешнему педагогу школы Александре Морозовой, цветы.

Будущий министр образования, как и многие мальчишки в то время, увлекался спортом. Не случайно его выбор пал на класс спортивного профиля. Анатолий Васильевич Боровиков, харизматичный и уважаемый всеми школьный физрук, также внес вклад в формирование характера своего ученика. Уроки физкультуры и школьные походы остались в памяти навсегда. Вспомнил Игорь Васильевич и про то, как, будучи старшеклассником, помогал рабочим устанавливать спортивное оборудование на школьном стадионе (оно, кстати, сохранилось до сегодняшнего дня).

С теплотой вспоминал И.В.Карпенко и своего классного руководителя, учителя химии и биологии, замечательного человека Тамару Ивановну Тафеенко. Добрую, благодарную память о своем педагоге именитый ученик несет в сердце по жизни.

За минувшие годы школа, безусловно, изменилась. Обучение проводится с применением современных информационных технологий, которыми уверенно владеют как педагоги, так и учащиеся. В этом гости убедились, побывав на уроке географии в выпускном 11-м классе. Ребята под руководством учителя Сергея Владимировича Кобелева освоили мультиборд и с его помощью демонстрировали основательные знания предмета.

В средней школе №14 проводятся факультативы музыкальной направленности, где девчонки и мальчишки под руководством опытных педагогов имеют возможность развивать свои творческие способности. Они преподнесли уважаемому гостю музыкальный подарок – состоялся концерт, в ходе которого выступили образцовый хор, ансамбль флейтистов и группа барабанщиц.

А завершился визит министра в школу заинтересованным диалогом с педагогами, в ходе которого прозвучали ответы на вопросы, касающиеся актуальных проблем сегодняшнего дня и перспектив развития системы образования в Беларуси.

Перед тем, как попрощаться, участники встречи сфотографировались на память на крыльце школы.