Полоцк масштабно и торжественно готовится отметить День памяти святой заступницы земли белорусской, преподобной Евфросинии Полоцкой.

Полоцк масштабно и торжественно готовится отметить День памяти святой заступницы земли белорусской, преподобной Евфросинии Полоцкой.

Тематические меропри­ятия в учебных заведениях и в учреждениях культуры уже идут полным ходом, своего апофеоза они достигнут 5 июня, когда полочане всем миром будут отмечать великое торжество. День памяти Преподобной откроется праздничными богослужениями, которые в 7.30 начнутся в храмах Полоцка и Полоцкого района. В 10.00 у памятника Евфросинии Полоцкой состоится концерт.

В 11.30 от Софийского собора в Спасо-Евфросиниевский монастырь пройдет Крестный ход, к которому по пути следования присоединятся Крестные ходы от многих храмов Полотчины. В 16.00 во Дворце культуры КСК ОАО «Полоцк-Стекловолокно» будет реализован просветительский проект «Рапсодия искусства «Евфросиния — дочь земли Полоцкой», в 18.00 в Софийском соборе для вас — «Музыкальные встречи».

Уважаемые полочане и гости города! Обращаем ваше внимание, что 5 июня с 10.00 до 12.30 по маршруту Кресного хода движение автотранспорта будет перекрыто.