В Полоцке прошла спартакиада среди руководящих работников предприятий, организаций, учреждений Полоцкого района.

Необычный, веселый и энергичный выходной ждал в субботу участников спартакиады среди руководящих работников предприятий, организаций, учреждений Полоцкого района.

Сменив деловые костюмы на спортивную форму, дружные команды руководителей отправились на своеобразный урок физкультуры. Для одних организаторы подготовили шуточную полосу препятствий и испытание веревочного городка на территории отдела туризма, экскурсий и краеведения, для других — динамичную эстафету в спорткомплексе единоборств «Олимпиец».

Самой же многочисленной спортивной площадкой стал стадион Полоцкой ДЮСШ. Здесь буквально в каждом уголке звучала динамичная музыка и восторженные возгласы участников спортивных соревнований, которые поддерживали друг дружку.

У каждой команды была своя увлекательная и зажигательная программа. День был расписан по минутам.

Казалось, что стоит на мгновенье отвлечься, и обязательно упустишь что-то интересное и необычное, ведь каждый уголок стадиона превратился в класс для занятий физической культурой. Зумба-фитнес, танцевальная разминка, веселые игры, тесты, мастер-класс по скандинавской ходьбе, мини-многоборье, прохождение полосы препятствий и фотосессия с гигантским аэромедведем Умкой — все это подарило необычайный заряд бодрости, море поло­жительных эмоций и позитива. А главное — участники спартакиады еще раз убедились, что заниматься физкультурой не только полезно, но и весело, и быть здоровым — модно!



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