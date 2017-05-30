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Новополоцк начнет отмечать свой День рождения с 1 июня
Новополоцк начнет отмечать свой День рождения с 1 июня
30.05.2017 // Автор:
«Полацкі веснік»
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Культура
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Общество
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Автор:
«Полацкі веснік»
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