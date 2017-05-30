Віншаванні са стогадовым юбілеем

На адрас рэдакцыі прыйшлі шматлікія віншаванні са стагадовым юбілеем. Па просьбах нашых чытачоў мы размясцілі іх у рубрыцы «Да 100-годдзя «Полацкага весніка».



Калектыву рэдакцыі газеты «Полацкі веснік» Шаноўныя сябры!

Прыміце шчырыя віншаванні з юбілеем — 100­годдзем заснавання вашага выдання.

Дзякуючы таленту многіх пакаленняў супрацоўнікаў газеты, сярод якіх пачэснае месца займаюць Пятрусь Броўка, Тарас Хадкевіч, Янка Журба, Алесь Звонак і іншыя выдатныя майстры слова, векавы шлях «Полацкага весніка» адзначаны не толькі журналісцкімі, але і літаратурнымі здабыткамі.

Працягваючы эстафету сва­іх слаўных папярэднікаў, ваш калектыў трымае сёння ў полі зроку не толькі значныя падзеі жыцця горада, раёна, вобласці і краіны ў цэлым, але і лёсы сціплых рупліўцаў Полаччыны.

Вы з поўным правам можаце ганарыцца колькасцю шчырых прыхільнікаў газеты, аб чым сведчаць высокія тыражы і багатая пошта чытачоў.

Жадаю калектыву рэдакцыі здароўя, натхнення і новых творчых поспехаў.

Наталля КАЧАНАВА, Кіраўнік Адміністрацыі Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь.

Паважаныя сябры!

Прыміце самыя шчырыя віншаванні з нагоды юбілею — 100­годдзя з дня выхаду ў свет першага нумара газеты «Полацкі веснік».

Утвораная 17 красавіка 1917 года як «Рэвалюцыйны голас», здабыўшы цяперашнюю назву ў 1991­м, яна стала сапраўднай гістарычнай хронікай Полаччыны. Газета заўсёды заставалася паслядоўным правадніком дзяржаўнай палітыкі, прапагандыстам высокіх маральных каштоўнасцей і ідэалаў нашага народа.

І сёння жыццё раёна немагчыма ўявіць без свежых нумароў выдання, якое з’яўляецца надзейнай крыніцай інфармацыі, дапамагае людзям у іх штодзённых клопатах.

Жадаю, каб і надалей вы захавалі вастрыню журналісцкага пяра, актуальнасць друкаванага радка, павагу і любоў чытачоў.

Добрага вам здароўя, шча­сця, дабрабыту, новых творчых здабыткаў у вашай высакароднай працы.

Лілія Ананіч, Міністр інфармацыі Рэспублікі Беларусь.

Дарагія сябры!

Прыміце сардэчныя віншаванні са стагоддзем газеты!

У год 500­годдзя беларускага кнігадрукавання юбілей »Полацкага весніка« — знакавая падзея для рэгіёну. Прой­дзены шлях роўны цэлай эпосе. 100 год у рэжыме рэальнага часу журналісты газеты вядуць рэпартажы з месца падзей, складаюць унікальны летапіс роднага краю. Вы сапраўды з’яўляецеся нашчадкамі скарынаўскай справы.

За час сувярэннай Беларусі газета вырасла ў аўтарытэтнае выданне, заваяваўшы сапраўдную любоў і прызнанне чытачоў. Творчыя праекты і журналісты неаднаразова выходзілі пераможцамі ў рэспубліканскіх і абласных конкурсах сярод сродкаў масавай інфармацыі.

«Полацкі веснік» — скарбонка таленавітых прадстаўнікоў айчыннай літаратуры і публіцыстыкі, якія пакінулі значны след на полацкай зямлі. Газету вылучае актуальная сацыяльна­эканамічная тэматыка, публіцыстычны падыход да асвятлення дзяржаўнай палітыкі, з’яў жыцця і грамадства, паважлівае стаўленне да чалавека, імкненне прыйсці яму на дапамогу. У калектыве рэдакцыі нараджаюцца і рэалізуюцца смелыя творчыя ідэі, рэпарцёры газеты з гонарам нясуць высокае званне журналіста, застаюцца вернымі свайму прафесійнаму і грамадзянскаму абавязку. Выданне заўсёды ў авангардзе часу, дзякуючы сучасным інфармацыйным тэхналогіям мае трывалую сувязь з чытачом.

Жадаю супрацоўнікам рэдакцыі плённай працы на журналісцкай ніве, новых аўтарскіх знаходак, устойлівага развіцця выдання. Моцнага вам здароўя, дабрабыту, шчасця, натхнення ў творчасці!

З павагай, Мікалай Шарснёў, старшыня Віцебскага абласнога выканаўчага камітэта.

Паважаныя супрацоўнікі рэдакцыі газеты «Полацкі веснік»!

Полацкі раённы выканаўчы камітэт і Полацкі раённы Савет дэпутатаў сардэчна віншуюць вас са знамянальнай падзеяй — 100­годдзем з дня заснавання газеты!

100 год — узрост, які зыхо­дзіць далёка ў гісторыю, створаную працай многіх пакаленняў журналістаў, важная вяха, якая адкрывае новыя перспектывы і гарызонты. Гэта — творчы капітал, які дадае каштоўнасці брэнду «Полацкі веснік», бо выданне па праву з’яўляецца самым папулярным і чытаемым, безумоўным лідарам на інфармацыйнай прасторы полацкага рэгіёну.

Сёння газету можна назваць летапісам полацкага краю. За 100­гадовую гісторыю яна не раз мяняла назву, але не мяняла сваёй накіраванасці, пры­мнажала традыцыі. Першы нумар газеты «Рэвалюцыйны голас» выйшаў у красавіку 1917 года. У гады Вялікай Айчыннай вайны разам з усім народам газета «Бальшавіцкі шлях» вяла барацьбу з нямецка­фашысцкімі захопнікамі. Бадзёрым словам аб’яднаная газета «Сцяг камунізму» заклікала народ на засваенне планаў пяцігодак. З 1991 года ў перыяд перабудовы газета «Полацкі веснік» была разам з чытачамі.

Няўмольна ляціць час, праходзяць дзесяцігоддзі, але газета па­ранейшаму разам з чытачамі. І сёння, дзякуючы газеце «Полацкі веснік», жыхары полацкага рэгіёну ма­юць магчымасць атрымліваць аператыўную і дакладную інфармацыю пра падзеі, якія адбываюцца ў краіне, вобласці, горадзе і раёне. На яе старонках знахо­дзяць адлюстраванне актуальныя тэмы грамадска­палітычнага і сацыяльнага жыцця. У газеце з’яўляюцца новыя рубрыкі і тэматычныя старонкі. Усё гэта, безумоўна, фарміруе імідж Полаччыны, стварае пазітыўную грамадскую думку.

За прайшоўшыя гады выданне па праву заваявала павагу сярод калег і папулярнасць у чытацкай аўдыторыі, зарэкамендавала сябе як крыніца аб’ектыўнай інфармацыі і грунтоўнай аналітыкі, аб чым сведчаць шматлікія ўзнагароды і поспехі.

У юбілейны год творчай камандзе рэдакцыі газеты «Полацкі веснік» шчыра жадаем моцнага здароўя, шчасця, дабрабыту, поспехаў у прафесійнай дзейнасці, новых ідэй і смелых задум, яскравых і цікавых публікацый, чытацкага прызнання.

Мікалай ШАЎЧУК, старшыня Полацкага райвыканкама, член Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь. Іосіф ГРЫБОВІЧ, старшыня Полацкага райсавета дэпутатаў.

Роднай газеце ў сувязі са 100­гадовым юбілеем

Сваёй юнацкай памяццю сагрэты,

Гартаю каляндар пражытых дзён,

Дзе родны Полацк, родная газета,

Якой заўсёды ўдзячны мой паклон.

Ты стала мне пачаткам і дарогай

І ў пошукі натхнення павяла,

Увысь узняла з роднага парога,

Нібыта ўзмахам дужага крыла.

Зноў лес прыдзвінскі, малады і гонкі,

Мяне сустрэне ветла ўздоўж шашы.

А я твае гартаю зноў старонкі,

Нібы старонкі ўласнае душы.

Навум Гальпяровіч, Ганаровы грамадзянін Полацка.

Уважаемые журналисты «полацкага весніка»!

Примите наилучшие пожелания по случаю знаменательного юбилея — 100­летия со дня выхода первого номера газеты. Желаем вдохновения, реализации творческих планов, весомых тиражей, преданных читателей!

Совет директоров «Сотрудничество».

Паважаныя сябры!

Газета «Полацкі веснік» служыць прыкладам высокага прафесіяналізму і якаснай журналістыкі. За доўгія гады сваёй гісторыі выданне заваявала заслужаны аўтарытэт у калег і сваіх чытачоў.

Ваш калектыў цвёрда захоўвае і прымнажае традыцыі, закладзеныя папярэднімі пакаленнямі полацкіх газетчыкаў, і вам пад сілу любыя тэмы і жанры.

Упэўнены, што вялікі творчы патэнцыял, высокае журналісцкае майстэрства і надалей будуць залогам плённай працы. Будзьце заўсёды і ва ўсім на вышыні!

Аддзел ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі Полацкага райвыканкама.

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Желаю огромных успехов на журналистской ниве, профессионального роста, творческого долголетия, верных читателей и как можно больше позитивных новостей!

А.Н.Бунаков, генеральный директор ОАО «Полоцк­Стекловолокно».

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Прекрасных новых вам побед!

От всей души мы вам желаем

Большого счастья, долгих лет

И с юбилеем поздравляем!

Софья Васильевна Цура, Заслуженный работник промышленности Беларуси, и ее семья.

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Желаем журналистам, ветеранам и всему коллективу редакции крепкого здоровья, успехов и благополучия! Пусть газета и дальше идет в ногу со временем, остается желанной и востребованной!

С.П.Тихонов, начальник Полоцкого отдела Департамента охраны МВД Республики Беларусь.

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Уважаемая редакция газеты «Полацкі веснік»!

Газета «Полацкі веснік» отмечает свой 100­летний юбилей. Далеко не каждое периодическое издание в Беларуси может гордиться таким периодом работы с населением.

Полоцкое региональное отделение и совет ОО «Белорусский союз офицеров» позд­равляют коллектив с этой стабильностью. Мы поздравляем коллектив с этой целеустремленностью в работе ибо и сейчас вы вместе с Армией, вместе с нами. Мы видим и очень ценим вашу работу.

Поздравляем журналистов с юбилейной датой издания. Желаем дальнейших успехов в работе, здоровья, глубокого осознания значимости своей работы.

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Уважаемые коллеги!

Примите от Издательского Дома «Проф­Пресс» самые искренние поздравления с прекрасным вековым юбилеем газеты «Полацкі веснік».

Пусть начало нового столетия для коллектива редакции ознаменуется новым творче­ским подъемом к новым вершинам, редакционный портфель всегда будет полон идей, тем и благодарных писем читателей, а в редакции всегда царит атмосфера взаимопонимания.

С уважением, коллектив ИД «Проф­Пресс».

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Сегодня газета «Полацкі веснік» — яркая, умная, современная и интересная для всех возрастов. Спасибо всему коллективу и моим любимым журналистам. Став пенсионером, особенно ощущаешь нехватку информации, общения, а «Полацкі веснік» восполняет и дает возможность в полном объеме жить в ритме повседневной жизни города и района.

В.Н.Мурашкина и внучка Маша, г.Полоцк.

* * *

Всех журналистов от души поздравляю, желаю оптимизма, крепкого здоровья, душевного равновесия, профессиональных успехов!

Л.С.Мищенко, г.Полоцк.

* * *

Дорогие друзья, вашей газете 100 лет! Вы опытны, мудры, но вместе с тем молоды и жизнерадостны, полны свежих идей и устремлены к новым вершинам, ярким свершениям, завоеванию любви читателей.

Успехов, процветания и творческих побед!

А.И.Кушнаренко, генеральный директор РУП «Могилёвоблгаз».

* * *

Пусть откроются большие перспективы,

Будет ярким и чудесным каждый час,

О судьбе неповторимой и счастливой

Жизнь продолжит увлекательный рассказ!

Творческих успехов, легкого пера и много подписчиков!

Семья Кухлевских.

* * *

Газета милая! Дальнейшего расцвета

Желаю я от всей души!

Дорога длинною пусть будет, светлою,

И репортажи будут хороши!

Наталья Попелова, ГУДО «Полоцкий районный центр детей и молодежи».

* * *

«Полацкі веснік» — наша газета,

З ёй мы ўзімку, увосень і ўлета!

Руку трымаем на пульсе краіны,

Ведаем усе мы на свеце навіны.

Э.В.Гаўрылушкіна.

* * *

Жадаю рэдакцыі, усяму аўтарскаму калектыву, ветэранам друкаванага слова, усім чытачам газеты «Полацкі веснік» новых творчых поспехаў, дасягненняў, цікавых сустрэч, радасці і павелічэння тыражу, колькасці верных чытачоў і прыхільнікаў. Здароўя і дабрабыту вам і вашым блізкім. Няхай газета і надалей захоўвае свае традыцыі, свой твар!

Людміла Качарагіна.

* * *

Живи, твори, свети, любимая газета!

И проживи, дай Бог, вторую сотню лет,

В кругу друзей, теплом сердец согрета,

Пока горит свеча, пока не меркнет свет!

Нина Ярмух.

* * *

Уважаемая редакция газеты «Полацкі веснік»! От всей души поздравляю вас с юбилеем любимой газеты. Оста­вайтесь и дальше такими молодыми, мудрыми и креативными!

Михаил Заболотнев.

Уважаемые друзья!

За эти годы газета «Полацкі веснік» стала известной во всем нашем регионе, и ее можно назвать Летописью Полотчины. На вас возложена непростая миссия — донести до читателя свежую и объектвную информацию о происходящих событиях, планах и перспективах развития города и района. Вас отличают высокая степень достоверности, блестящий собственный стиль.

Немногие издания могут сравниться с вами, ведь 100 лет в диалоге с читателями — завидная судьба для газеты, с которой связана жизнь нескольких поколений полочан, ценящих ее за внимание к нуждам людей, за профессионализм и объективность.

Пусть этот юбилей станет поводом не только для гордо­сти за уже сделанное, но и стартом новых, интересных проектов. Желаем всему коллективу газеты, а также ветеранам редакции здоровья, неисчерпаемой энергии, творческих успехов и признания читателей!

Э.Ф.Михеенко, начальник локомотивного депо «Полоцк».

* * *

Мы желаем всем тем, кто газете любимой

Отдаёт свой талант и сердец своих жар,

Еще больше успехов, весомых и зримых,

С днем рожденья тебя, дорогой юбиляр!

Коллектив отдела «Женская одежда» ОАО «Дом торговли» г.Полоцк.

* * *

«Полацкі веснік» сто лет отмечает,

Лучшей газеты наш город не знает!

Мы все неизменно читаем колонки,

все новости знаем от корки до корки.

Прошедшие годы оставили след,

И в будущем ждет много новых побед.

Издание ваше пусть процветает,

И лишь вдохновение сопровождает!

З.С.Красовская, 79 лет, верная читательница и подписчица с 1956 года, г.Полоцк.

* * *

Желаем новых творческих успехов в вашей нелегкой и ответственной работе, неиссякаемого оптимизма, любви и признания читателей. Пусть газета и дальше шагает вместе со временем, не стареет вопреки почтенному возрасту, остается всегда читаемой и востребованной.

Семьи Серко и Бородич, г.Полоцк.

* * *

Благодарим вас за творческий неутомимый труд, за то, что газета «Полацкі веснік» стала нашим другом. Желаем всему коллективу здоровья, семейного благополучия, активных и благодарных подписчиков!

Н.М.Юзефович, председатель правления Полоцкой ОО «БелОИ».

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С юбилеем тебя, «Полацкі веснік»! Прими наилучшие пожелания удачи и процветания от многолетней и постоянной читательницы.

Любовь Иванова, д.Ухвище.

Поздравляем со 100­летним юбилеем коллектив редакции газеты «Полацкі веснік»!

Вы не просто региональная газета, вы — рупор событий, происходящих в разных сферах жизни Полотчины.

Благодаря усилиям автор­ского актива создается поло­жительный имидж многих организаций, предприятий, людей труда и руководителей. Компетентность и профес­сионализм сотрудников дают возможность вашим читателям чувствовать себя уверенно в условиях современного общества.

Желаем вам успешного исполнения всех идей и проектов, пусть на вашем пути встречается как можно больше единомышленников. Счастья, здоровья, энергии и благополучия!

Александр Клицунов, главный редактор редакции областной газеты «Витебские вести».

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Дорогие коллеги!

В честь 100­летнего юбилея газеты примите самые теплые и искренние слова поздравления! Вы достойно продолжаете нести ответственную миссию просветительства и сердцем чувствуете пульс жизни вашего исторического региона.

Желаем вам огромных успе­хов на этом нелегком пути. А самое главное — активного, неравнодушного читателя, который с нетерпением будет ждать появления каждого очередного свежего выпуска «Полацкага весніка», газеты своей надежды, доброго друга и помощника в мире житейских невзгод.

Желаем вам, сохраняя лучшие традиции своих предше­ственников, находить новые формы подачи материала, ярких журналистских встреч вам и находок! Пусть надежными помощниками в вашей работе будут крепкое здоровье, поддержка близких и тех, кто, находясь вместе с вами, несет доброе и правдивое слово!

Коллектив редакции газеты «Витьбичи».

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Уважаемые журналисты редакции газеты «Полацкі веснік»!

Примите самые теплые и сердечные поздравления в честь замечательного празд­ника — 100­летия со дня выхода в свет первого номера газеты!

У газеты прекрасная долгая история. Немногие издания могут сравниться с вами. Сто лет в диалоге с читателем — счастливая для газеты судьба. С вашей газетой связана жизнь нескольких поколений полочан, которые ценили и ценят ее за внимание к людям, за профессионализм и объективность. Пусть газета «Полацкі веснік» и впредь бережет и развивает свои традиции. Желаем процветания, стабильности, финансового благополучия, здоровья, счастья, оптимизма, прекрасного настроения, интересной и плодотворной работы, творческих удач, благодарных читателей.

От имени коллектива городской газеты «Новополоцк сегодня», главный редактор Николай Романовский.

Уважаемые журналисты!

Коллектив Полоцкого республиканского унитарного полиграфического предприя­тия «Наследие Ф.Скорины» поздравляет коллектив редакции газеты «Полацкі веснік» со 100­летним юбилеем!

Для современной прессы 100 лет — редкость. Приятно, что именно в нашем городе столько лет издается газета, интересная всем.

Люди города, района, их дела, радости и печали человеческие — все это становится предметом газетных публикаций. Ни одно, даже самое крупное событие в жизни города, района не станет известным, если о нем нет упоминания в прессе. Так велика ответственность и значимость кропотливого труда работников средств массовой информации. Газета «Полацкі веснік» все эти годы пользуется неизменным уважением и любовью своих читателей, не оставляет сомнений в высочайшем творческом потенциале всех, кто ее делает.

Желаем коллективу редак­ции крепкого здоровья, ост­рого пера в освещении акту­альных проблем, новых творческих успехов, высоких тиражей и ежедневных мешков читательской почты.

Ждем от вас новых репортажей, интересных очерков, любопытных фактов. Пусть газета и дальше идет в ногу с нашим динамичным временем, не стареет вопреки почтенному возрасту, остается читаемой, желанной и востребованной.

Районка ныне — Юбиляр!

Покой ей только снится,

И пламенеет сердца жар

На всех ее страницах.

С тобой, районка, всем светлей:

Ты — друг, и сват, и брат.

И в этот славный Юбилей

Поздравить каждый рад.

Так будь с читателем всегда,

Дерзай, твори умело,

Еще на долгие года

Будь молодой и смелой!

С уважением и наилучшими пожеланиями, директор Полоцкого РУПП «Наследие Ф.Скорины» Н.С.Ильюшёнок.

* * *

Чтоб все хорошее сбывалось,

И новый день добро дарил,

Чтоб никогда не убавлялось

В душе у вас незримых сил!

Мария Масловская.

* * *

Своим трудом вы внесли весомый вклад в вековую историю газеты. Желаю всем вам доброго здоровья, неиссякаемой энергии, творческих успехов, новых ярких материалов о людях и их делах на полоцкой земле в начатом отсчете второго века газеты.

Л.Я.Рубин.

* * *

Любімая газета, ты — мая радня,

З вялікім нецярпеннем цябе чакаю я.

Ведаю навіны, як жыве народ,

Любімая газета, табе ужо сто год!

А ты і не старэеш, квітней яшчэ ярчэй.

Рыхтуйся, каб адзначыць двухсоты юбілей!

Рыта Лукашонак.

Поздравляем коллектив редакции со 100­летием газеты «Полацкі веснік»!

Примите искренние пожелания здоровья, благополучия, счастья, неиссякаемых творческих замыслов и вдохновения.

Газета «Полацкі веснік» — это яркое свидетельство таланта, острого ума, высокого профессионализма, активной жизненной позиции коллектива. Желаем вам смелых восхождений на новые профессиональные вершины и верим, что на этом подъеме 100­летний опыт журналистского труда будет для вас надежной страховкой и опорой.

Коллектив редакции газеты «Трудовая смена» ОАО «Полоцк­Стекловолокно».

Дорогой и многоуважаемый «Полацкі веснік»!

Президиум общества дружбы «Фридрихсхафен­Полоцк», все его 216 членов, поздравляют коллектив редакции с прекрасным 100­летним юбилеем! За эти годы на газетных страницах отразилось множество событий, полочане получали самую важную информацию о жизни города и района. Мы желаем газете и всему коллективу больших успехов, стойкости, здоровья, счастья и благополучия!

Дорогие коллеги и друзья!

Поздравляю вас с прекрасным столетним юбилеем «Полацкага весніка»! Вековая история издания свидетельствует о неоценимости труда всех коллективов редакции газеты за этот период и верности многих тысяч читателей и подписчиков. И нынешняя команда профессионалов — работоспособная и сплоченная, в постоянном поиске новых ярких идей и креативных проектов, всегда в стремлении сделать газету информационно насыщенной, интересной, объективной, актуальной. И это у вас получается на все 100! Пусть «Полацкі веснік», как символическая полоцкая ладья, мощно рассекает бурные воды времени, а способствуют этому попутный ветер творче­ства и вдохновения, редакционный коллектив единомышленников, преданные читатели и подписчики.

Любовь ТРАПЕЗНИКОВА, собственный корреспондент газеты «Беларускі Час» по Витебской области.

Уважаемая редакция!

Моей газете ровно 100,

И удержаться так долго непросто.

Немало выписываю я газет,

Но ближе и дороже нет.

Читаю от строчки до точки,

И все, что мне нужно, в газете найду,

А если что непонятно,

В редакцию смело приду.

100 лет — это уже не мало,

Но все работают удало.

Когда беру в руки газету,

На все вопросы найду в ней ответы.

Газету выписываю много лет,

Проблемы с доставкой тоже нет.

В каждый дом приносит почтальон.

Газету тоже любит он.

Л.П.Казачёнок.

Дарагія калегі!

Віншаваць вас мы рады,

Дорым шчасце, здароўе, удачу, святло.

Вы збірайце ў далоні слоў зарады

І вастрыце далей залатое пяро!

Дарагія калегі! Юбілей ваш — адметны,

Цэлых 100 — гэта веха, падзея і лёс.

Хай вас Бог беражэ сваім воблікам светлым

І падорыць натхненне з бязмежных нябёс!

Рэдакцыя газеты «Міёрскія навіны».

Коллективу редакции газеты «Полацкі веснік»

Коллектив редакции «Аршанскай газеты» горячо и сердечно поздравляет коллектив редакции «Полацкага весніка» со 100­летием со дня основания.

За прошедшие годы редакция, находясь на переднем крае информационной работы, всегда вдумчиво и целенаправленно формировали общественно­политическое единство жителей Полоцкого края, способ­ствовали его экономическому и культурному развитию.

Сегодня у вас праздник. Дата, ознаменовавшая долгий путь, творческий поиск целого коллектива единомышленников.

Желаем редакции больших творческих удач, ярких злобо­дневных тем, здоровья, личного счастья и благополучия.

Уверены, что газета «Полацкі веснік» всегда будет пользоваться вниманием читателей города и района, будет востребована в каждом доме и квартире, в каждой семье.

С уважением, Анастасия Турок, главный редактор «Аршанскай газеты».

Паважаны калектыў рэдакцыі газеты «Полацкі веснік»!

Сардэчна віншуем вас са стогадовым юбілеем з дня выхаду першага нумара газеты. Шаноўны ўзрост выдання сведчыць аб мудрасці і запатрабаванасці ў чытачоў, багатым творчым патэнцыяле, які вылучае «Полацкі веснік» у асяроддзі СМІ.

Жадаем вам захоўваць і развіваць лепшыя традыцыі, а таксама быць для ўсіх нас прыкладам крэатыўнасці, ініцыятывы, пошуку, якія вам асабліва ўласцівыя.

Моцнага здароўя, плёну ў журналісцкім пошуку, матэрыяльнага дабрабыту і ўдачы ва ўсіх пачынаннях.

Калектыў рэдакцыі газеты «Дзвінская праўда».

Уважаемые работники газеты «Полацкі веснік»!

Поздравляем вас со знаменательной датой — 100­летием со дня образования газеты!

100 лет — это не простая дата, это серьезная цифра, которая без лишних слов говорит о вашем опыте, профессионализме и знании своего дела.

Пусть удача, успех, понимание и поддержка руководящих органов всегда будут рядом, а ответственность, самоотдача и творческая энергия способ­ствуют дальнейшему развитию, осуществлению новых интересных идей и проектов.

Желаем здоровья, мира и благосостояния!

С уважением, коллектив ОАО «Полоцкбыт».

Шаноўныя калегі, ветэраны журналісцкай справы!

Прыміце шчырыя віншаванні з нагоды 100­гадовага юбілею газеты «Полацкі

веснік»!

Упэўнены, вялікі творчы патэнцыял, журналісцкае майстэрства былі і застаюцца залогам плённай дзейнасці калектыву рэдакцыі. З гонарам нясіце высокае званне журналіста, заставайцеся вернымі прафесійнаму і грамадзянскаму абавязку. Няхай ніколі не прытупляюцца вашы журналісцкія пер’і, а газета заўсёды застаецца жаданым сябрам і дарадцам у жыцці кожнага жыхара рэгіёну. Жадаем вам натхнення і рэалізацыі ўсіх планаў, новых творчых узлётаў і вялікіх тыражоў.

Здароўя вам, дарагія ка­легі, і асабістага шчасця!

З павагай і найлепшымі пажаданнямі, калектыў раённай газеты «Голас Сенненшчыны».

Уважаемые сотрудники редакции газеты «Полацкі веснік»!

Сердечно поздравляю всех вас с замечательным юбилеем! От души желаю здоровья, мира, плодотворной работы! Примите мое поздравление собственного сочинения!

«Полацкі веснік» 100 лет отмечает,

Лучшей газеты наш город не знает!

Мы все неизменно читаем колонки,

Все новости знаем от корки до корки.

За годы собралось читателей много.

Мы шумно и весело ждем у порога,

Несем поздравленья, стихи и цветы,

А свечки для торта печатаешь ты!

Любимая наша, родная газета!

С тобою мы вместе уже больше полвека,

Тогда называлась ты «Сцяг камунізму»,

Тобою гордилась вся наша Отчизна!

Прошедшие годы оставили след,

И в будущем ждет много новых побед.

Издание ваше пусть процветает

И лишь вдохновение сопровождает!

Сотрудникам вашим — здоровья большого,

Любви и в кармане — тепла золотого,

Чтоб бесконечно все были дружны,

А ваши труды — читать будем мы!

З.С.Красовская, 79 лет, ваша верная читательница и подписчица с 1956 года.

Паважаная рэдакцыя!

Віншуем з 100­гадовым юбілеем увесь ваш калектыў супрацоўнікаў і чытачоў!

Жадаем вам плённай працы пад мірным небам і шчаслівай зоркай яшчэ многія стагоддзі!

Са святам!

Сям’я Дабраслаўскіх­Самастроенка.

Всех работников газеты «Полацкі веснік»

поздравляем с юбилеем!

С уважением, семья Крутько.

Поздравляем вас с юбилеем!

«Полацкі веснік» давно стал другом и советчиком для многих семей полочан. На газетных страницах отразились судьбы тысяч наших земляков — людей различных профессий, разных поколений.

У вас есть свое, узнаваемое и весьма привлекательное лицо, есть свой твердый и ясный почерк, состоявшийся характер. Коллективу редакции удалось сделать газету интересной и востребованной, завоевать общественное признание.

В каждом регионе и городе особую роль играют местные средства массовой информации, им доверяют, к их мнению прислушиваются. Читатели на страницах изданий хотят иметь возможность оперативно получать качественную и достоверную информацию. Все это в полной мере относится и к вам.

Уверены, что огромный творческий потенциал, высокое журналистское мастерство и в дальнейшем будут залогом плодотворной деятельности создателей газеты. С честью несите высокое звание журналиста, оставайтесь верными своему профессиональному и гражданскому долгу.

От всей души желаем вам новых творческих взлетов, доверия читателей и чутья на все новое и интересное, счастья, здоровья и благополучия!

И.Л.Киселёва, директор УО «Полоцкий ГПЛСХП» и коллектив.

Паважаная рэдакцыя!

Век мінуў, як ранкам звонкім веснім

У пераломны эпахальны год

Нараджэння дзень засведчыў «Веснік» —

Напачатку з назваю другой.

Каб аб праўдзе ведалі наўкола,

Здзейсніць мары светлыя змаглі,

Загучаў «Рэвалюцыйны голас»

На прыдзвінскай полацкай зямлі.

А калі ж улада да Саветаў

Беззваротна ўрэшце перайшла —

Выйшла ў свет «Чырвоная газета»

І «Чырвоным сцягам» пабыла.

Мірныя навіны і парады

У паслярэвалюцыйны час

Нёс народу «Полацкі араты» —

Новая газета палачан.

Быў «араты» больш, бадай, вясковым,

Быў яму бліжэй сялянскі клас,

І таму настаў невыпадкова

Для «Чырвонай Полаччыны» час.

Мелі ў назвах «чырвані» багата.

Войны ж, рэвалюцыі сышлі,

Стаў даўно гісторыяй «Араты»,

А вось «Сцяг» даўно мы узялі.

Новай назве здаўшы эстафету,

Больш дапасаванай да пары,

З чытачом працягвала газета

Вечным словам друку гаварыць.

«Камунізма сцяг» мы доўга неслі,

(Ды ўзялі не той, напэўна, сцяг)

І прыйшоў яму на змену «Веснік»,

Стаўшы люстрам нашага жыцця.

Назва прыжылася у народзе,

У ладзе­згодзе горад і сяло

Хай жа ззяе і ў другім стагоддзі

«Полацкага весніка» святло!

Віталь Шалаеў, в.Быкаўшчына.