На протяжении недели в Полоцке гостила делегация учащихся немецкого Фридрихсхафена

На протяжении недели в Полоцке гостила делегация учащихся немецкого Фридрихсхафена, города-побратима.

Визит состоялся в рамках разработки и реализации совместного проекта «Экология водных ресурсов: питьевая вода», предусмотренного двусторонним соглашением о совместной деятельности молодежных организаций обоих городов.

В программе прошли День знакомств, День туризма, День спорта, День гостеприимства и семейных традиций, День юных полочан.

Ребята посетили школьные уроки, встретились на деловой игре и встрече по пейнтболу, приняли участие в мастер-классах по белорусскому рукоделию и кулинарии, посетили УП «Полоцкводоканал». Состоялись и другие мероприятия, в том числе немецкие школьники приняли участие в праздновании последнего звонка. Завершился визит приемом делегации в Полоцком райисполкоме, где с ребятами пообщался заместитель председателя исполкома Пётр Петкевич.