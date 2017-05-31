1 июня Полоцкий ГРОЧС и ТРЦ «Манеж» приглашает малышей и их родителей на праздник, посвященный Международному дню защиты детей!
31.05.2017   //   Автор:   //   Общество   //   Нет комментариев   //   38 Views

В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних»  1 июня в 18:00 Полоцкий  ГРОЧС совместно с ТРЦ «Манеж» проведет замечательный праздник, посвященный  Международному дню защиты детей!

Развлекательное мероприятие  пройдёт на парковке торгового центра. В программе: игры, конкурсы, викторины и призы, а так же демонстрация аварийно-спасательного оборудования и техники.

«Полацкі веснік»
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