1 июня Полоцкий ГРОЧС и ТРЦ «Манеж» приглашает малышей и их родителей на праздник, посвященный Международному дню защиты детей!

В рамках республиканской акции «Не оставляйте детей одних» 1 июня в 18:00 Полоцкий ГРОЧС совместно с ТРЦ «Манеж» проведет замечательный праздник, посвященный Международному дню защиты детей!

Развлекательное мероприятие пройдёт на парковке торгового центра. В программе: игры, конкурсы, викторины и призы, а так же демонстрация аварийно-спасательного оборудования и техники.