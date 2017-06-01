Международный день защиты детей отмечают на всей планете в первый день лета.

Международный день защиты детей отмечают на всей планете в первый день лета. У праздника есть свой официальный флаг, на котором изображена планета Земля, вокруг которой, взявшись за руки, стоят пять детских фигур разных цветов, как знак роста, гармонии, плодородия, а также разнообразия и терпимости нашего общего дома.

День защиты детей — это не только веселый праздник для самих детей, это и напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, чтобы все дети росли счастливыми, учились, занимались любимым делом и в будущем стали замечательными родителями и гражданами своей страны.

Традиционно в этот праздник проводятся развлекательные культурные детские фестивали и концерты, соревнования и конкурсы.

А в Полоцке 1 июня в 17.00 на площади Франциска Скорины пройдет полюбившийся детишкам и их родителям районный праздник «Полоцк – город, дружественный детям!», приуроченный к Международному дню защиты детей