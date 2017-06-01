Городская игра “Энергичный квест” пройдет в Полоцке 10 июня.

Городская игра “Энергичный квест” пройдет в Полоцке 10 июня. Участники квеста будут соревноваться за главный приз, решая нестандартные задачи на тему энергоэффективности. Соревнования состоятся во время проведения Дней энергии в Полоцке в рамках Европейской недели устойчивой энергии.

Участие бесплатное. Зарегистрировать команду можно по ссылке: https://goo.gl/forms/8dcWQh54PPZPq2Yj2 Старт квеста — 10 июня в 12.00 на площадке у кинотеатра “Родина”. По правилам игры, в каждой команде должно быть не более 6 участников (допускаются совершеннолетние участники, как жители Полоцка, так и Новополоцка). Регистрация до 9 июня, но количество команд ограничено, поэтому торопитесь! На кону энергоэффективные призы: каждый участник команды-победителя получит светодиодный фонарик с зумом.

Во время квеста участники будут решать нестандартные задачи на тему энергоэффективности. Разгадать головоломку, найти секретный код, передать ответ организаторам и получить новое задание… Чем быстрее команда сумеет сориентироваться в родном городе и пройти все точки, чем смекалистее окажутся участники, темы выше шансы на победу.

Городской квест состоится благодаря проекту «ГорСвет», в результате которого к 2019 году Полоцк получит современное и энергоэффективное уличное освещение. 1280 энергоэффективных светильников полностью заменят городское освещение на 16 улицах Полоцка, а также улучшится декоративное освещение города. Реализуют проект Полоцкий райисполком и фонд «Интеракция» при финансовой поддержке Европейского Союза.