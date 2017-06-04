В Полоцке прошел конкурс среди поваров школьных столовых

Забавные ежики из салата и милый медвежонок, сладко спящий под блинным одеяльцем, птенцы в гнездышках из макарон и лодка с веслами из румяного теста, а еще — запеканка в форме героини популярного мультфильма свинки Пеппы, разноцветное фруктовое желе, оформленное в стиле 3D…

Настоящий художественный вернисаж представили на суд жюри участницы конкурса — повара школьных столовых, перед которыми стояла задача приготовить блюда, способные не только порадовать эстетикой, понравиться детям, но и быть исключительно полезными.

Одиннадцать участниц — представительниц предприятий школьного питания ОАО «Полоцк­торг», постарались на славу, создав настоящие шедевры кулинарного искусства.

А сам конкурс стал не площадкой для соперничества, а местом, где можно было обменяться опытом с коллегами, почерпнув оригинальные идеи, которые, несомненно, пригодятся в дальнейшей работе.

Внешний вид, подача блюд, соблюдение технологии приготовления, рациональное использование продуктов, предназначенных для питания детей, — вот основные критерии, которые учитывало, оценивая мастерство поваров, авторитетное жюри во главе с заместителем директора ОАО «Полоцк­торг» Людмилой Лось.

Старательно и добросовестно выполнять нелегкую работу, обеспечивая горячим питанием юных приверед, для участ­ниц конкурса — дело привычное, а вот представлять приготовленные блюда им было непросто — сказывалось волнение. Тем не менее, все справились с задачей, не только продемонстрировав профессионализм, но и проявив творчество.

О своих блюдах они рассказывали и по­-белорусски, добавляя им особого национального колорита, и в стихах.

Говоря об итогах конкурса, Людмила Лось отметила, что стало хорошей тра­дицией таким образом подводить черту под проделанной в течение очередного учебного года работой.

«В этот раз мы сделали акцент на том, что представленный обед должен быть не только красиво оформлен, но и приемлем в школьном питании. Все очень постарались и каждая из вас достойна стать победительницей», — заметила Людмила Сергеевна, обращаясь к присутствующим.

Все участницы награждены дипломами в одной из номинаций, к примеру, «Продвижение белорусского сырья», «Просто и со вкусом», «Оригинальность подачи», «В ногу со временем». А победительницами конкурса стали: Татьяна Бритикова (повар 4­го разряда СШ №6 — диплом I степени); Юлия Столяренко (повар 4­го разряда СШ №1 — диплом II степени) и Светлана Петкевич (повар 4­го разряда ПГГ №1 им.Франциска Скорины, диплом III степени).

Время не стоит на месте, внося свои требования и коррективы во все сферы нашей жизнедеятельности. Меняется мода и на блюда, и на продукты. Но неизменными остаются условия: детское питание должно быть разнообразным, вкусным и полезным.

И эстетика подачи в этом важнейшем деле играет далеко не последнюю роль. Конкурс показал: успешно выполнять все эти условия нашим школьным поварам по силам.